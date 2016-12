Kelemen Hunor vrea un nou mandat în fruntea UDMR

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, va candida pentru un nou mandat la șefia formațiunii, la Congresul UDMR care va avea loc în luna aprilie, la Cluj-Napoca.Kelemen Hunor a declarat, vineri, pentru Mediafax, că tot ceea ce a promis în 2011, la Congresul în care a fost ales președinte al UDMR, a reușit să realizeze.„Vom avea, în aprilie, un congres în care vom alege și președintele Uniunii, pentru că mandatul este de patru ani. Consultându-mă cu colegii din mai multe organizații ale UDMR, cu cei cu care am lucrat până acum, am primit de la ei încurajare și au spus că doresc să mergem împreună mai departe și în mandatul 2015-2019. Eu consider că, în această perioadă de aproape patru ani de când sunt președinte al UDMR, am avut foarte multe provocări și dificultăți, dar am reușit să trecem de ele. Tot ce am promis în 2011 la congresul în care am fost ales și în campania pentru alegerea președintelui Uniunii în 2011 am reușit să realizez și am ajuns la concluzia că voi candida pentru un nou mandat”, a spus Kelemen.