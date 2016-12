Kelemen Hunor: Este exclusă intrarea la guvernare a UDMR

Ştire online publicată Luni, 19 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că a avut discuții cu PSD privind o colaborare parlamentară punctuală, dar încă nu s-a ajuns la o concluzie comună, urmând ca aceste discuții să continue, dar a subliniat că este "exclusă" varianta intrării Uniunii la guvernare."Vom vedea. Noi niciodată nu am refuzat un dialog, nici cu domnul Dragnea, nici cu altcineva. Vom vedea mâine, poimâine. Am avut deja o primă discuție, dar încă nu am ajuns la o concluzie finală, la ceva ce poate fi prezentat opiniei publice", a spus Kelemen Hunor, întrebat despre discuțiile PSD-UDMR pe tema formării Guvernului.Liderul UDMR a precizat că discuțiile continuă și se va vedea dacă cele două formațiuni pot sau nu să ajungă la "o concluzie comună". Kelemen a precizat că în acest moment este însă vorba doar despre o colaborare parlamentară, nu despre o intrare la guvernare, scrie News.ro."De Guvern nu vorbim. Ei au o coaliție formată, un acord politic format, o majoritate asigurată, deci vorbim doar de o colaborare parlamentară punctuală. Dacă ar fi fost vorba de Guvern semnam și noi un acord de coaliție. (...) Guvernarea exclusă în acest moment", a afirmat el.