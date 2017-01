Kelemen Hunor anunță că UDMR va susține noul Guvern Ponta

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, astăzi, că parlamentarii Uniunii vot vota noul Guvern propus de premierul Victor Ponta. ''Am avut o ședință a grupurilor reunite unde am discutat de buget și noua formulă. Am decis să dăm un vot pozitiv pentru programul de guvernare și pentru premierul Ponta. Dăm un cec în alb premierului, deci un vot pentru acest guvern'', a precizat liderul UDMR.