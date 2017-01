Judeţul Constanţa, dator vândut până în 2026

Județul Constanța, dator vândut până în 2026

// 8,2 milioane euro este datoria contractată în urma retragerii fondurilor europene pentru Construcția Pavilionului Expozițional Consiliul Județean Constanța (CJC) a reușit să facă publice, pe site-ul instituției, toate împrumuturile contractate din 2000 și până în prezent, reprezentând datoria publică locală. CJC explică în documentul postat pe pagina web că gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale la încheierea primului trimestru, respectiv 31.03.2010, a fost de 22,69%. La un simplu calcul, putem constata că, începând cu 2000, CJC a făcut împrumuturi de aproximativ 40 de milioane de euro. Din această sumă, peste 11 milioane de euro au fost contrac-tate prin credite în anul 2008, an electoral (au avut loc atât alegerile locale, cât și cele parlamentare), cheltuielile îndreptându-se către Secția de Chirurgie Cardiovasculară, achiziționarea unui autobuz și dotarea laboratoarelor informatice ale unităților de învățământ din județ. De asemenea, trebuie să menționăm și faptul că județul ar putea scăpa de datorii de-abia în 2026, când expiră contractul cu cea mai mare perioadă de rambursare. Recordul CJC: 20.000.000 de euro Contractul de cea mai mare valoare, 20.000.000 de euro, a fost încheiat pe 18.11.2000 între SC RAJA SA Constanța și BERD Londra, pentru o perioadă de 177 de luni, respectiv până la data de 21.08.2015. Potrivit CJC, acești bani au fost împrumutați pentru realizarea stațiilor de pompare, a rețelei de canalizare și a conductelor de descărcare în zona Constanța Sud, precum și pentru extinderea rețelei de canalizare în municipiul Constanța. Din momentul în care a început să plătească primele datorii și până la finalizarea trimestrului I (31.03.2010), SC RAJA SA a avut o rată de capital de 8.610.184,82 de euro și a plătit dobânzi de 5.306.056,97 de euro și comisioane de 578.362,31 de euro. Pentru același contract, în primul trimestru al acestui an, SC RAJA SA a avut o rată de capital de 955.351,32 de euro, achitând dobânzi de 283.815,03 de euro și comisioane de 3.563,79 de euro. CJC se orientează spre Austria Următorul contract, de 8.232.783,30 euro, a fost încheiat de CJC în iulie 2006, cu Dexia Kommunalkredit Bank AG Viena Austria, pentru o perioadă de 240 de luni. Așa cum se arată în document, destinația finanțării este execuția și finalizarea lucrărilor la Pavilionul Expozițional Constanța, iar CJC este bun de plată până în 2026. Menționăm că obiectivul de investiții Pavilion Expozițional Constanța a fost inclus într-un proiect cu finanțare europeană și a beneficiat de sprijin financiar european încă din timpul fostei conduceri a CJC. Însă lucrările au fost sistate în 2005 de noua conducere a CJC pe motiv că există probleme la fundație. Prezent la Constanța, Jonathan Scheele, șeful delegației Comisiei Europene de atunci, l-a acuzat direct pe primarul Radu Mazăre că a întârziat lucrările. Este memorabilă scena din 2005 când Mazăre și Nicușor Constantinescu au plecat trântind ușa de la conferința de presă pe care o susțineau împreună cu oficialul european. Astfel, Pavilionul a trebuit să fie reconstruit, dar nu pe fonduri europene, ci pe datorie, pe care tot constănțenii o vor suporta până în 2026. Anul acesta, CJC se află încă în perioada de grație, iar din 13.07.2011 va fi obligat să înceapă să își plătească ratele. Din 2006 și până în prezent, CJC a achitat dobânzi de 708.111,45 de euro și comisioane de 17.924,93 de euro. În schimb, pe primul trimestru din 2010, Consiliul a plătit doar dobânzi, de 41.065,49 de euro. Autoturisme de zeci de mii de euro La 2.07.2007, CJC și SC Porsche Leasing Romania IFN SA încheiau un contract de 74.588,00 euro, pe o durată de 36 de luni. Contractul expiră anul acesta, pe 29 iulie. Acești bani erau destinați achiziționării în sistem leasing a cinci autoturisme Skoda Superb Extended 1,9 TDI/115CP. Din 2007 și până la încheierea primului trimestru (31.03.2010), CJC a plătit 64.984,10 de euro, reprezentând rata de capital. La aceasta se adaugă și dobânzile de 9.080,00 de euro și comisioanele de 2.221,45 de euro. Pentru primul trimestru, instituția a avut o rată de capital de 6.672,75 de euro și dobânzi de 270,75 de euro, fără comisioane. Un an mai târziu, în 2008, CJC încheia un alt contract asemănător tot cu Porsche Leasing Romania IFN SA, în valoare de 30.057,60 euro. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de 36 de luni și va expira la data de 30.03.2011. Cu acești bani au fost achizițio-nate în sistem leasing alte două autoturisme Skoda Superb Extended 1,9 TDI/115CP. De la începutul contractului și până la data de 31.03.2010, CJC a plătit, în total, rate în valoare de 19.050,10 de euro, dobânzi de 3.599,46 de euro și comisioane de 1.929,16 de euro. În primul trimestru al acestui an, a avut o rată de capital de 2.561,26 de euro, dobânzi de 269,96 de euro, fără comisioane. Tot în 2008, CJC a semnat un contract de împrumut cu SC BT Leasing Transilvania IFN SA, de 99.375,00 euro, pentru achiziționarea în sistem leasing a unui autobuz Higer V8. În acest caz, județul Constanța va trebui să își achite datoriile până la 10.04.2011, perioada de rambursare fiind de 36 de luni. Din 2008 și până la finalul trimestrului I al lui 2010, CJC a avut o rată de capital de 49.984,00 de euro, dobânzi de 9.247,00 de euro și comisioane de 1.988,00 de euro. În primul trimestru al lui 2010, rata de capital a Consiliului Județean a fost de 6.816,00 de euro, instituția plătind dobânzi de 726,00 de euro, dar nu și comisioane. Finanțări pentru Secția de Chirurgie Cardiovasculară La 8.05.2008, Consiliul a încheiat un contract de 8.681.137,00 euro cu SC Fortis Lease Romania IFN SA, pentru 120 de luni. Astfel, instituția are timp până la 13.05.2018 să scape și de această datorie. Destinația finanțării rambursabile a fost achiziționarea în sistem leasing a echipamentelor medicale pentru Secția de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Con-stanța. Din 2008 și până la 31.03.2010, CJC a avut o rată de capital de 1.032.862,32 de euro și a plătit dobânzi de 1.157.344,63 de euro. În primul trimestru, rata de capital a fost de 160.711,72 de euro, iar dobânzile de 164.847,30 de euro. Milioane de euro pentru laboratoarele informatice Potrivit datelor prezentate de către CJC, ultimul contract de împrumut a fost încheiat la data de 29.08.2008 cu SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, în valoare de 2.420.805,00 de euro, pentru o perioadă de 36 de luni. Suma a fost contractată în vederea achiziționării în sistem leasing a unor laboratoare informatice: echipamente pentru tehnică de calcul, echipamente periferice și de copiere, echipamente de rețea-program pentru Sistemul Educațional Informatizat Județean (SEIJ) Învățământ preșcolar și Preuniversitar clasele I-VIII din județul Constanța. Din 2008 și până la încheierea primului trimestru al acestui an, CJC a reușit să acopere, în total, rate de 1.155.814,92 de euro, dobânzi de 216.770,63 de euro și comisioa-ne de 24.308,05 de euro. În primul trimestru din 2010, rata de capital a CJC a fost de 209.839,36 de euro, care a plătit totodată și dobânzi de 24.533,75 de euro. Dintre toate contractele încheiate, CJC va finaliza anul acesta numai unul, datoriile de milioane de euro continuând să împo-văreze județul, în unele cazuri până în 2015 și chiar până în 2026. În plus, în cazul contractului pentru finanțarea lucrărilor la Pavilionul Expozițional, CJC va începe să plătească primele rate de-abia de anul viitor, urmașii actualei conduceri județene primind moștenire aceste datorii ce trebuie plătite până în 2026.