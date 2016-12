Jucăriile lui Mazăre nu se regăsesc în bugetul local al Constanţei

În 2010,

Jucăriile lui Mazăre nu se regăsesc în bugetul local al Constanței

Începând de ieri, constănțenii pot accesa, pe site-ul Primăriei, proiectul de hotărâre referitor la bugetul municipal pe anul 2010, potrivit prevederilor Articolului 6, Alineatul 1 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. De precizat este că locuitorii Constanței au posibilitatea de a trimite, până la data de 25 ianuarie, propuneri, sugestii și recomandări legate de bugetul pe anul în curs la sediul administrației publice locale din strada Ecaterina Varga. Conform declarațiilor viceprimarului Decebal Făgădău, proiectul de buget va fi supus votului aleșilor locali în proxima ședință a Con-siliului Local Municipal Constanța, eveniment a cărui dată nu este cunoscută încă. Interesant de remarcat e că, spre deosebire de anul trecut, proiectul de buget pentru 2010 figurează pe site-ul Primăriei Constanța într-o formă destul de redusă, el constând în doar două anexe care însumează 15 pagini. Așa cum a remarcat și viceprimarul Făgădău, bugetul urbei tomitane de anul acesta „nu este unul generos, încadrându-se de fapt în limitele bugetului de anul trecut”. Concret, dacă bugetul Constanței pentru anul trecut, aprobat în ședința de CLM din 23 aprilie 2009, se ridica, atât la venituri, cât și la cheltuieli, la suma de 535.500 mii lei, cel pentru 2010 este, și la venituri, și la cheltuieli de 531.482 mii lei. Elementul de noutate e, însă, faptul că în acest proiect de buget, pe care viceprimarul social-democrat l-a numit „pentru moment, o ciornă”, explicând în sensul acesta că el va depinde decisiv de bugetul de stat pentru 2010, nu sunt prevăzute sumele pentru evenimentele deja consacrate sub numele de „jucăriile primarului Mazăre”: concursul nautic Class One Romanian Grand Prix, Aero Grand Prix și festivalul de salsa. „Dacă nu le-ați regăsit în proiect înseamnă că nu sunt incluse”, a venit confirmarea lui Decebal Făgădău, care a adăugat că municipalitatea nu știe încă de acum „cum va sta cu încasările anul acesta, ce bani va primi de la stat pentru educație și pentru sistemul de sănătate și nici dacă vor exista surse de finanțare”. Precizând că nu intenționează să adopte o atitudine pesimistă față de bugetul local al Constanței pe 2010, viceprimarul a insistat asupra acestei idei: anume că în actuala formă proiectul de buget poate fi considerat o ciornă. În aceeași ordine de idei, Făgădău a confirmat că, în cazul în care evenimentele mai sus menționate vor avea loc și în acest an de criză, acest fapt va avea loc printr-o rectificare de buget. Ar fi interesant de urmărit soarta concursurilor cu avioane și bărcuțe și a festivalului de salsa atâta vreme cât, să nu uităm, chiar dacă a fost un an de recesiune economică, administrația publică locală a alocat acestor evenimente, în 2009, patru milioane de euro, întrecând astfel orice limită a bunului simț în raport cu cetățenii contribuabili constănțeni care au resimțit din plin efectele crizei, la fel ca, de altfel, toți românii. Nu în ultimul rând, trebuie precizat că, așa cum a declarat edilul Decebal Făgădău, actuala administrație va continua investițiile demarate: „Continuăm investițiile deja începute. Nu avem investiții noi”, a conchis el. Potrivit legislației în vigoare, administrațiile publice locale au obligativitatea de a-și aproba prin hotărâre de consiliul local bugetul pe anul în curs în maxim 45 de zile de la aprobarea bugetului de stat.