Joaca de-a dragostea şi ura în CJC. PSD curtează PNL cu funcţii, liberalii se dau fete mari

Joaca de-a dragostea și ura în CJC. PSD curtează PNL cu funcții, liberalii se dau fete mari

Cei trei lideri ai Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, Claudiu Palaz și Daniel Learciu, au organizat, ieri, o conferință de presă, cu doar două ore înaintea ședinței Consiliului Județean, scopul acesteia fiind anunțarea faptului că liberalii au refuzat conducerea comisiilor din cadrul instituției.„Nu vă ascund faptul că, în ultimele trei zile, am avut negocieri cu PNL pentru repartizarea conducerii celor nouă comisii din cadrul CJC. Inițial, le-am propus liberalilor ca ei să conducă două dintre aceste comisii, ei au spus că își doresc trei, iar noi am fost de acord. Practic, ar fi trebuit să conducă Comisia de Educație, Sport și Turism, Comisia de Cultură, Culte și Monumente și Comisia de Turism și Promovare. Azi dimineață, am fost înștiințați că nu mai vor să conducă nicio comisie. Noi ne dorim tare mult să avem o colaborare bună cu toate formațiunile politice din cadrul CJC, și drept urmare sperăm ca până la începerea ședinței, la ora 13.00, să se răzgândească și să vină alături de noi la conducerea județului în interesul cetățenilor”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu.Ulterior conferinței de presă au început să apară și primele zvonuri cum că liberalii vor lipsi de la ședința CJC, absența acestora ducând la imposibilitatea constituirii comisiilor de specialitate, lucru care ar fi blocat activitatea CJC.Numai că, teama consilierilor ce fac parte din Alianța PSD-PMP-ALDE nu a fost justificată, la ora programată pentru ședința CJC, toți liberalii fiind prezenți.Chiar și așa, întâlnirea a debutat cu tensiuni, deoarece PSD dorea constituirea a nouă comisii de specialitate, în timp ce liberalii considerau că sunt suficiente doar șapte.„Propunerile pe care le-ați făcut prin intermediul presei nu sunt ok. E adevărat că au fost negocieri, dar am constatat că vreți să ne puneți în fața unui fapt împlinit. Refuzăm propunerea pentru că votul din 5 iunie nu reflectă propunerea dumneavoastră. Noi am propus șapte comisii, mai suple pentru o funcționare eficientă. Avem un dialog al surzilor. Nu vrem să fim Gică Contra, vrem negociere, dar să nu veniți cu temele făcute la negocieri. Vrem ca CJC să funcționeze, să fie altfel față de cum a fost în ultimii patru ani”, a spus liberalul Robert Boroianu dorind să lase impresia unei opoziții.În aceste împrejurări, cele două propuneri au fost votate și, așa cum era de așteptat, din moment ce are majoritate în CJC, propunerea PSD a avut 22 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”.În consecință, așa-zisa opoziție a liberalilor a luat sfârșit, iar la scurt timp, liberalii au prezentat lista privind componența comisiilor. Drept urmare, cele nouă comisii au fost constituite, iar membrii lor au fost votați la vedere, urmând ca în cadrul ședințelor viitoare să fie aleși și președinții lor. La final, președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu, le-a mulțumit tuturor pentru colaborare, în speranța că PSD se va avea ca frații cu toți consilierii județeni.În continuare vă prezentăm cele nouă comisii așa cum au fost ele constituite ieri.Prima este cea pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri, iar din ea fac parte consilierii Lucian Lugoci (PSD), Sabrina Nedelcu (PSD), Emil Banias (ALDE), Cristy Băisan (PNL) și Ovidiu Cupșa (PNL). Urmează Comisia de Buget - Finanțe cu următoarea componență: Gheorghe Donțu (PSD), Adrian Bereș (PSD), Cristinel Dragomir (PSD), Robert Boroianu (PNL) și Gheorghe Muhscină (PNL). Din Comisia pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură fac parte Claudiu Palaz (PMP), Vasile Moldovanu (PSD), Marcel Șavlovschi (ALDE), Cristinel Dragomir (PSD) și Marian Crușoveanu (PNL). Comisia de Urbanism este reprezentată de Emil Banias (ALDE) Rareș Drăghici (PSD), Mircea Pintilie (PSD), Marian Iordache (PNL) și Sorin Mocianu (PNL). În cadrul Comisiei pentru Mediu și Agricultură vor lucra Dumitru Learciu (ALDE), Dumitru Florea (PSD), Ion Marinescu (PSD), Daniel Turcu (PMP) și Gheorghe Lămureanu (PNL). Comisia Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență va fi reprezentată de Mircea Pintilie (PSD), Cosmin Ciobanu (PSD), Lucian Lugoci (PSD), Bogdan Bola (PNL) și Stelian Gima (PNL). În ceea ce privește Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială, din aceasta fac parte: Florin Goidea (PMP), Vasile Moldovanu (PSD), Gheorghe Donțu (PSD), Marius Enescu (PNL) și Cristian Zahariuc (PNL). Comisia pentru Educație, Sport, Turism și Tineret va fi reprezentată de Adrian Bizineche (PSD), Adriana Gheorghe (PSD), Daniel Turcu (PMP), Bogdan Bola (PNL) și George Niculescu (PNL). Ultima comisie, pentru Cultură, Culte, Monumente va fi reprezentată de Constantin Gălușcă (PSD), Nicoleta Bercaru (PSD), Adrian Bereș (PSD), Baiazid Memiș (PNL) și Radu Matei (PNL).