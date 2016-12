Iustin Fabian Roman şi-a dat demisia din Consiliul Local Constanţa

Iustin Fabian Roman și-a dat demisia din Consiliul Local Constanța

Prim-vicepreședintele Organizației Județene Constanța a Partidului Național Liberal, Iustin Fabian Roman, și-a depus, ieri, la secretariatul Consiliului Local Municipal Constanța, demisia din funcția de consilier municipal.„Am luat decizia demisiei după ce m-am sfătuit cu familia și după ce am analizat prioritățile pe care le am în următoarea perioadă. Am petrecut în Consiliul Local Constanța patru ani foarte importanți pentru mine ca om, ca ales local, în care am aflat cum se iau decizii pentru orașul nostru, ani în care am învățat foarte multe și pe care îi consider un câștig profesional și personal. Plec din Consiliul Local fără niciun regret, convins fiind că activitatea alături de colegii mei a fost și este în interesul comunității. Voi continua să muncesc și să sper că orașul nostru va avea un altfel de viitor, un altfel de primar decât până acum, că cetățenii Constanței vor avea soarta pe care o merită”, a declarat Iustin Fabian Roman.În altă ordine de idei, în ceea ce privește activitatea sa politică, Roman a spus că rămâne în continuare în PNL. Iustin Fabian Roman câștigase mandatul de consilier local la alegerile din 2012, pe atunci fiind membru al PDL Constanța.