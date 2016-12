„Iubesc câinii, dar nu mai merge aşa. Gata!”

2

Fleanca degeaba

Madama a fost la guvernare atata amar de vreme,a facut parte din adunatura groaznica basista care, cum sa zic,a hamait la populatie impreuna cu haitele de caini si cu alti hoti. O fi guvernul Ponta moale si mult prea fudul,dar sa spui ca abia acu' s-au daramat toate in Romania iar cainii au fost teleportati in tara doar de anul trecut,e o ticalosie super scarboasa,cu adevarat demna de basofili ca Udrea.Altfel,chiar daca ar fi ucisi toti cainii din tara,adevaratul pericol pentru toata populatia ar ramane in continuare.Ce sa vezi,nu cainii au distrus tara economic si social,ci tocmai cei care se acuza intre ei cu orice prilej,fie ca inseamna caini,capuse,viteza vantului sau limba materna.