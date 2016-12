Isteriile lui Nicuşor Constantinescu

Isteriile lui Nicușor Constantinescu

Ședință cu scântei la Consiliul Județean Constanța. Refuzând să dea cuvântul consilierilor județeni de la PD-L la unul dintre proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi, Nicușor Constantinescu i-a determinat pe aceștia să părăsească ședința. „Vă rog să părăsiți sala că nu vă dau cuvântul”, a fost replica de final a președintelui Consiliului Județean Constanța la adresa consilierilor PD-L. Ședința de consiliu județean de vineri, probabil ultima de anul acesta, a debutat într-o atmosferă tensionată și cu multe răbufniri. Consilierul județean PD-L Adrian Gheorghiță a solicitat, încă de la începutul ședinței, ca pe ordinea de zi să fie introdus un proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța în comisia pentru organizarea referendumului de la Cernavodă. Inițiativa pedelistului l-a înfuriat foarte tare pe președintele CJC, Nicușor Constantinescu, acesta catalogând solicitarea pedelistului drept „ilegală”. Constantinescu a ținut să precizeze că el este cel care reprezintă Consi-liul Județean Constanța atât în relația cu celelalte autorități, cât și în cea cu terțe persoane - fizice sau juridice. Nu au contenit apoi acuzele și jignirile la adresa pedelistului într-un limbaj și cu o atitudine care sfidează cele mai elementare norme de bun simț. Trebuie menționat că, prin proiectul propus de Adrian Gheorghiță, Consiliul Județean Constanța răspundea solicitării Instituției Prefectului ca instituțiile abilitate, printre care și CJC, să desemneze câte un reprezentant pentru alcătuirea comisiei de referendum de la Cernavodă. Dar, cum președintele CJC a refuzat să introducă pe ordinea de zi respectivul proiect, consilierii au trecut la votarea celorlalte proiecte care aveau girul șefului social-democrat. Proiectul 13… și pedeliștii out! Votul a decurs normal până la proiectul cu numărul 13, care se referea la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajarea Parcului public I.N. Roman, aferent Bibliotecii Județene I.N. Roman” și care a reaprins spiritele în sală, și de această dată între Nicușor Constantinescu și consilierii PD-L. Același Adrian Gheorghiță a solicitat să ia cuvântul pentru a cere câteva informații suplimentare la respectivul proiect, dar din nou s-a lovit de refuzul președintelui CJC. Cu o atitudine sfidătoare și de-a dreptul batjocoritoare, Constantinescu l-a acuzat pe Gheorghiță că și-a manifestat prea târziu intenția de a interveni. „Proiectul a fost aprobat”, repeta obsesiv Constantinescu. Trebuie menționat însă că, așa cum au putut constata toți cei prezenți în sală, Adrian Gheorghiță s-a ridicat în picioare și a cerut să intervină încă de când Nicușor Constantinescu citea proiectul de hotărâre. Ceea ce nu vor recunoaște, însă, niciodată, cei mai mulți dintre yes-man-ii care țin loc de consilieri județeni la Constanța, este faptul că președintele CJC nici măcar nu a ridicat ochii din hârtii, a întrebat sala cine votează pentru, cine votează împotrivă, după care a declarat pro-iectul adoptat. Mai mult, nici secretarul CJC, Mariana Belu nu a avut ce să consemneze în procesul verbal în legătură cu votul consilierilor PD-L, deoarece aceștia nu au reușit să își exprime opțiunea pe proiect. „Cum ați votat?”, îi întreba pe pedeliști Mariana Belu, semn că votul pe proiectul cu pricina nu se derulase tocmai în regulă. Schimbul de replici dintre Gheorghiță și Constantinescu a culminat cu părăsirea sălii de către consilierii PD-L, obligați practic să facă acest lucru de atitudinea agresivă a conducerii CJC. „Vă rog să nu mai vorbiți fără să vi se dea cuvântul pentru că voi cere să fiți dat afară”, era ame-nințarea supremă la adresa lui Adrian Gheorghiță ori de câte ori pedelistul încerca să intervină. „Modalitatea în care conduceți această ședință este abuzivă”, i-a spus Adrian Gheorghiță șefului CJC care nu s-a sfiit să le transmită pedeliștilor: „Vă rog să părăsiți sala, că nu vă dau cuvântul”. Peste 100 de euro pe metrul pătrat pentru amenajarea unui parc Proiectul care a iscat scandalul se referea la cheltuirea a peste 500.000 de euro pentru amenajarea parcului din fața Bibliotecii Județene “I.N. Roman”. „Am părăsit sala pentru că solicitam lămuriri la acest proiect de hotărâre. Se solicită a se cheltui mai mult de jumătate de milion de euro pentru amenajarea parcului din fața bibliotecii care are aproximativ 3.000 de metri pătrați. Să ne spună domnul președinte cum poate cheltui peste 100 de euro pe metrul pătrat pentru amenajarea unui parc. Asta solicitam să ne spună. Probabil că nu avea răspuns la această întrebare, din aceas-tă cauză nu ne-a dat cuvântul. Voi formula plângere penală pentru abuz în serviciu, pentru că este un abuz ce face”, a declarat Adrian Gheorghiță, la ieșirea din sală. În legătură cu participarea consilierilor PD-L la viitoarele ședințe, Gheorghiță a declarat că se va lua o decizie în urma unor consultări. Ședință cu final… patetic După plecarea pedeliștilor, „ședința” a decurs întocmai după pofta inimii lui Constantinescu, mai exact nimeni nu a mai întrebat nimic, cei 25 de soldăței rămași în sală ridicând disciplinat mâna ca nu care cumva să îl supere pe pesedistul șef.… E lesne de înțeles că social-democrații nu ies din cuvântul șefului lor, așadar nici nu face vreunul vreo „aroganță” să întrebe ceva. Mai tragic este însă că și liberalii, într-o demonstrație de umilință ce întrece uneori tagma pesedistă, votează cu ochii închiși tot ce li se bagă sub nas. Finalul ședinței a fost unul de-a dreptul emoționant, chiar lacrimogen… Nicușor Constantinescu s-a plâns de prigoana pedelistă și nu a uitat să se vaiete că… vor urma vremuri și mai rele pentru pesediști.