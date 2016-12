„Isărescu ar fi un candidat cu foarte multe şanse la Preşedinţia României“

1

a fost candidatul

CDR la functia de premier, acum ar fi sustinut de PSD...?!!! Nu a reusit sa faca nimic in calitate de premier, nu a prevenit scandalurile Caritas, FNI, Banca religiilor, BCR , ca guvernator al BNR, nu a reusit sa aduca reforma in sistem bancar, nu a reusit sa impuna formarea de banci cu capital 100% romanesc(minim 50, la paritate cu bancile straine) desie conomia e vizibil subbancarizata, nu a reusit sa apere deponentul la banci sau cel ce ia credit, nu a infiintat o bursa a metalelor pretioase, nu a infiintat (macar pentru BNR) depozite de metale pretioase purtatoare de dobinzi, nu a respectat legea alegerii guvernatorului BNR (maxim 2 mandate; el are vreo 4, pina acum)... Nu a elaborat un contract cadru intre banca si cetatean. Atit in privinta deponentilor cat si a celor care iau credit... Nu ne-a aparat interesele nici ca persoane fizice, nici ca firme, nici ca tara. De ce ar fi bun Isarescu ca presedinte al tarii? ca a girat capitalismul de cumetrie si subordonarea economiei Straineziei? Sa dovedeasca -in lumea bancarra- ca vrea reforma si e capabil. (Sa duca la indeplinire punctele de mai sus si sa-si prezinte demisia de onoare.) Si apoi vom vedea...