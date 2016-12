Iorguş, Chirilă şi Barde şi-au prezentat priorităţile în caz că ajung parlamentari

Iorguș, Chirilă și Barde și-au prezentat prioritățile în caz că ajung parlamentari

Deputații PDL Zanfir Iorguș și Constantin Chirilă au organizat, ieri, o conferință de presă în cadrul căreia și-au prezentat raportulde activitate pentru mandatul care se încheie, dar și prioritățile pe care le au în eventualitatea câștigării unor noi mandate de parlamentari. Alături de cei doi, s-a aflat și candidatul Alianței România Dreaptă (ARD) pe Colegiul 2 Senat, democrat-liberalul Tănase Barde.Membru al Comisiei Permanente pentru Administrație Publică, Amenajarea Teritoriului și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților, Zanfir Iorguș a spus că una dintre cele mai importante propuneri legislative a vizat modificarea Legii 50/1991 privind eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construcție de către primăriile de comune pentru terenuri intravilane și extravilane.Iorguș a explicat că, în acest mod, banii ce provin din taxele pentru certificatul de urbanism și autorizația de construcție rămân la bugetul local, întărind autonomia localităților din județ."Un alt proiect inițiat este cel al Legii 630/2009 pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale. Totodată, am inițiat proiectul de lege privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați, temporar, în străinătate, proiectul privind legea Camerelor Agricole, precum și cel care prevede gestionarea câinilor fără stăpân. Pe lângă toate acestea, am reușit să atrag fonduri pentru diverse obiective din localitățile Colegiului 5 pe care îl reprezint", a declarat Zanfir Iorguș.El a mai precizat că, pe viitor, inten-ționează să susțină reorganizarea administrativ-teritorială, deoarece consiliile județene sunt instituții fără rost. De asemenea, deputatul Iorguș a spus că susține finalizarea Codului Administrativ și va sprijini legislativ investițiile în turism în localitățile din sudul litoralului. Totodată, se va implica pentru realizarea proiectului ce vizează sistemul de încălzire cu pompe de căldură și apă termală la Mangalia, cu finanțare europeană, precum și alte proiecte de interes pentru locuitorii Colegiului 5.La rândul său, deputatul Constantin Chirilă, care candidează pentru un nou mandat din partea ARD Constanța, a declarat că România nu mai este guvernată de șase luni."De șase luni, România nu mai este guvernată, e pe pilot automat. Niciun minister nu mai funcționează și este pentru prima dată când un prim ministru s-a autosuspendat pentru că are treabă. Suntem de râsul curcilor", a spus Chirilă.Parlamentarul s-a declarat mulțumit de realizările din mandatul său, amintind în acest sens un studiu al Institutului de Politici Publice (IPP), potrivit căruia se clasează pe locul doi în topul celor mai activi parlamentari români.În altă ordine de idei, deputatul Constantin Chirilă a afirmat că, pe viitor, va face cu precădere politica spațiului rural, deoarece colegiul pe care îl reprezintă se află mai mult acolo."Singura șansă a României este spațiul rural. Voi continua să fac mai puțină politică, dar voi face politica spațiului rural", a spus Chirilă.v v vPrezent la întâlnire, candidatul ARD pe Colegiul 2 Senat, Tănase Barde, a spus că, în urma întâlnirilor pe care le-a avut cu cetățenii din Colegiul 2 Senat, în timpul campaniei electorale se va axa pe trei idei principale."Am constatat, în urma discuțiilor cu oamenii din Colegiul 2 Senat, că există o nemulțumire foarte mare în rândul primarilor, inclusiv a primarilor PSD, care reclamă raporturile pe care le au cu Consiliul Județean. Din discuții, a reieșit că ei doresc să se elibereze de sub jugul Consiliului Județean. Cred că această instituție, Consiliul Județean, este una generatoare de baroni locali. Din acest motiv, voi susține reorganizarea teritorială bazată pe regiuni, fără desființarea județelor, deoarece primarii au nevoie de mai multă libertate", a spus Barde.El a mai declarat că alte priorități vizează modificarea legii achizițiilor publice, dar și faptul că România trebuie să rămână membră a Uniunii Europene."Dacă s-ar fi redus cu 20% achizițiile publice, n-ar mai fi fost nevoie de impozitarea pensiilor. Legea achizițiilor publice trebuie urgent modificată, astfel încât să se fure mai puțin, ca s-o spunem pe aia dreaptă", a spus Barde.În acest sens, candidatul ARD a dat exemplul la ceea ce s-a întâmplat la Mangalia în ultimii ani."Este inadmisibil ca Primăria Mangalia să nu fi făcut nicio licitație timp de patru ani, iar în țară sunt zeci de exemple", a mai susținut Barde.