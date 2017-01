Iorguş atacă în forţă: „Trebuie să redăm spiritul şi mândria Mangaliei“

2

Iorgusiada

O culme a demagogiei, acest Iorgus. Uita ca el a spoliat, cu gasca lui de sustinatori cointeresati, acest oras-minune. Marile tunuri, in cei 12 ani, el le-a dat, distrugand, in goana dupa putere, si partidele prin care a trecut (PNTCD, PSD). Oare s-ar putea uita, vreodata, ca cel mai mare rau adus tarii este acest PDL, o strutocamila autoare a unui genocid cutremurator ? Cu radacini adanc infipte in primaria pe care a pierdut-o, a desfiintat consiliul local, tragand sforile unor marionete oarbe, indepartate de la osul iorgusian, in ultima candidatura. Sansa lui Iorgus este imprastierea voturilor celor putini care se vor prezenta la urne, si el stie asta, devreme ce la postul de primar al Mangaliei se inregistreaza, la nivel national, cei mai multi candidati. Vai de pacatele localnicilor, cu un asa specimen, precum parvenitul expert in intrigi, deputatul PDL Zanfir Iorgus !