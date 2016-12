IORGUŞ, CÂŞTIGĂTOR: "Le mulţumesc oamenilor din Mangalia că au avut încredere în mine"

5

Iorgusiada continua

Realegerea lui Zanfir Iorgus demonstreaza fara echivoc faptul ca are o mana de acoliti, consecventi in a urmari jefuirea Mangaliei. Partea proasta este ca, din acest proces de imbuibare a nababilor, fac parte, deopotriva, si cei pe care i-a uns masiv, in celelalte trei mandate: parlamentari, magistrati etc., etc., dar si cei care vor veni la aceasta vaca de muls, MANGALIA. Iorgus nu are nimic sfant in continuarea actiunilor sale oneroase de parvenire. Ce partid de guvernamant actual il v astepta in randurile sale, in preajma alegerilor parlamentare din toamna ? Pe pariu ca va fi PNL-ul, care il curteaza cam de multisor pe acest traseist demolator de formatiuni politice ! Si, totusi, ce se va intampla cu dosarele sale, care asteapta cam de multisor ? Deocamdata, VAI DE CEI INVINSI MOMENTAN, adica de mangalienii onesti !