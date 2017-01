Ion Popescu vrea să scoată judeţul din noroi accesând fonduri europene

Ion Popescu vrea să scoată județul din noroi accesând fonduri europene

Ştire online publicată Vineri, 23 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

- Vă aflați la jumătatea campaniei electorale, ați cutreierat județul de la un capăt la altul. Ce probleme ați identificat în urma vizitelor din teritoriu și ce rezolvare aveți la ele? - La jumătatea campaniei electorale pot să afirm, fără să greșesc, că acum sunt mult mai bine informat în legătură cu realitățile din fiecare localitate. Contactele cu cetățenii acestor localități m-au făcut să înțeleg că este nevoie disperată de apă potabilă, implementarea rețelei de canalizare cu precădere în zonele urbane, și, de asemenea, au nevoie acută de crearea locurilor de muncă. În ceea privește zona urbană, județul Constanța fiind un județ urbanizat în procent de 70%, putem afirma că puține orașe oferă condiții de trai apropiate de cele din Uniunea Europeană. Există probleme care nu și-au găsit soluția până în prezent și se referă la utilitățile de minimă necesitate - apa și canalizarea. Problema își poate găsi soluție numai prin accesarea fondurilor europene de coeziune economică și socială, România având la dispoziție, până în 2013, suma de 14,7 miliarde euro. Ca atare, Consiliul Județean trebuie să facă proiecte și să acceseze fonduri pentru soluționarea problemelor amintite. Este oarecum straniu că, în 2008, localități cu statut de oraș și chiar de municipiu nu beneficiază de un confort minimal. Actuala administrație publică județeană nu a făcut mai nimic în acest sens, iar incapacitatea ei de a rezolva astfel de probleme este vădită și cunoscută de toți locuitorii județului Constanța. O a doua problemă semnalată de cei cu care am stat de vorbă se referă la lipsa locurilor de muncă, dar și la salariile indecent de mici pe care constănțenii le primesc în prezent. Consiliul județean Constanța poate și trebuie să atragă investiții, în principal străine, pentru o dezvoltare economică mai accentuată a județului și pentru crearea locurilor de muncă pentru cei care nu au părăsit încă România. - Cum veți face să aduceți investitorii importanți la Constanța, mai ales că actuala administrație nu a reușit deloc acest lucru? - Din câte cunosc, niciun fel de investiție străină productivă semnificativă nu a fost realizată în ultimii patru ani de zile în județul Con-stanța. Eu îmi propun să aduc investiții reale prin transparentizarea administrației publice locale, prin realizarea unor licitații publice în concordanță cu legislația românească și europeană, care să dea încredere tuturor celor care participă la astfel de licitații că lucrurile în Constanța încep să se desfășoare în mod european și că balcanismul zilelor de astăzi a devenit istorie. Consiliul județean, în același timp, având în vedere că are în subordine trei agenți economici, poate să rezolve el însuși parte din problemele care se referă la infrastructura edilitară și de transport, care poate face un județ mai atractiv, decât este în prezent, pentru investitori. - Vorbeați de fonduri europene. Județul Constanța are ușile închise la Comisia Europeană după incidentul cu Jonathan Scheele și Constantinescu. - Dincolo de faptul că a fost o impolitețe impardonabilă a administrației județene, acest gest are o semnificație care împiedică județul Constanța să bată la ușile Uniunii Europene pentru accesarea acestor fonduri. Oricum, aroganța administrației publice județene care și-a permis să stopeze proiectul cu finanțare europeană privind construcția pavilionului expozițional a fost de natură să pună pe gânduri oficialii europeni, care nu pretind altceva decât transparență, îndepărtarea corupției din administrație și control asupra modului în care se cheltuiesc banii europeni. - Va fi greu de bătut actualul președinte al Consiliului Județean în alegeri? - Lumea a realizat că domnul Constantinescu nu a făcut nimic din ceea ce a promis acum patru ani. Lumea a realizat că toate acțiunile sale nu au un caracter decât pur propagandistic, oamenii au văzut ineficiența administrației județene. Ca o consecință firească, vor schimbarea din temelii a administrației publice județene, iar eu sunt omul potrivit.