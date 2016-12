Ion Ovidiu Brăiloiu şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar

Ion Ovidiu Brăiloiu și-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar

Primarul orașului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, și-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar, fiind susținut de echipa de consilieri a Uniunii Social-Liberale. PSD și PNL vor merge pe liste comune la alegerile locale în Eforie, iar liberalii îl vor susține pe actualul primar în cursa pentru un nou mandat.„Vom merge pe liste comune, PSD-PNL, pentru că avem împreună misiunea de a duce mai departe proiectele importante care au fost realizate în ultimii ani în Eforie. După foarte mulți ani în care am fost primar de opoziție, am încredere că orașul nostru va avea un adevărat partener în viitorul Guvern și că toate piedicile politice care ne-au fost puse până în prezent vor dispărea”, a declarat Ion Ovidiu Brăiloiu.El a menționat că obiectivul principal pentru perioada următoare este deblocarea proiectelor în valoare de peste 300 de miliarde de lei, care au fost tergiversate și amânate în ultimii ani. Între aceste proiecte, edilul a menționat refacerea totală a falezelor din Eforie Nord și Eforie Sud, amenajarea unui nou parc în Eforie Sud, construirea unui parc fotovoltaic, care să ofere energie electrică din surse regenerabile pentru toate instituțiile publice din oraș, continuarea construirii de locuințe pentru tineri și locuințe sociale, reabilitarea termică a tuturor blocurilor din oraș, construirea unei noi grădinițe sau extinderea Grupului Școlar Carmen Sylva din Eforie Sud.„Eforie este pe drumul cel bun. Am alături o echipă serioasă și experimentată, echipa USL, alături de care voi duce mai departe proiectele bune și absolut necesare pentru orașul nostru. Așa cum spune o vorbă românească, cele bune să se-adune! Am încredere că vom continua cu rezultate mai bune pentru Eforie și pentru cetățenii din orașul nostru”, a concluzionat primarul Ion Ovidiu Brăiloiu.