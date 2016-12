Ion Mincă revine la cârma Primăriei Mangalia şi schimbă yalele

Răsturnare de situație

Ion Mincă revine la cârma Primăriei Mangalia și schimbă yalele

Prefectul Claudiu Palaz l-a repus în funcția de viceprimar cu atribuții de primar al Mangaliei pe liderul PC Ion Mincă, atacând în contencios două hotărâri ale CL Mangalia votate la sfârșitul lunii noiembrie a anului 2011.După aproximativ o lună de la notificarea Consiliului Local Mangalia cu privire la schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului Mangalia a lui Ion Mincă și, respectiv, alegerea în funcția de viceprimar al Municipiului Mangalia a lui Sorin Andrei, prefectul județului Constanța a solicitat, ieri, Secției de Contencios-Administrativ din cadrul Tribunalului Constanța anularea Hotărârilor 139 și 140 adop-tate în ședința din 24.11.2011. Până când instanța se va pronunța cu privire la cele două hotărâri, acestea rămân suspendate, fapt pentru care Mincă revine ca viceprimar și preia atribuțiile de edil, având deja un ordin din partea prefectului care-i permite să-și exercite funcția.„Așa cum am precizat și când am notificat Consiliul Local Mangalia pe data de 15 decembrie, cele două hotărâri, prima de schimbare din funcție a viceprimarului Ion Mincă, iar cea de-a doua de alegere a lui Sorin Andrei în această funcție, sunt adoptate nelegal și, în prezent, suspendate. Singurul act administrativ care produce efecte juridice este Ordinul Prefectului 779/24.11.2011 prin care au fost delegate atribuțiile de primar viceprimarului Ion Mincă”, a declarat prefectul Claudiu Palaz.„O să dau consilierii pe mâna oamenilor din Mangalia“După ce a fost informat de către Palaz despre situația nou creată, liderul PC Ion Mincă s-a deplasat, ieri, la Primăria Mangalia decis să pună în aplicare prevederile legale care îi permit să ocupe biroul de viceprimar al Primăriei Mangalia. Deși până acum atitudinea celor „plantați” în primărie era cel puțin ostilă față de Mincă, întâlnirea a decurs destul de pașnic. Noul viceprimar spune că, după ce a fost înștiințat de către prefect că cele două hotărâri au fost atacate și suspendate periodic, s-a deplasat la sediul administrației locale unde a pus mâna pe prețioasele ștampile. De asemenea, Mincă a schimbat yalele de la biroul lui Sorin Andrei și de la cel al secretarului Mangaliei, Daniel Vlădescu.„M-au anunțat de la Prefectură să mă duc la primărie, pentru a-mi prelua atribuțiile. Mi-au fost predate ștampilele primăriei fără probleme. Am schimbat yalele de la biroul meu și de la cel de secretar și ne apucăm de treabă”, a spus Mincă.În ceea ce privește problema căldurii, liderul conservatorilor din Constanța spune că va încerca să convoace o ședință de Consiliu Local în care să solicite reducerea prețului gigacaloriei la jumătate. Totuși, spune Mincă, „există șanse foarte mari ca membrii CL să nu fie de acord cu această modificare”.„Sunt multe probleme care necesită soluționare rapidă. Important ar fi ca și con-silierii să colaboreze pentru că sunt 10-12 persoane care nu-și urmăresc decât interesele personale. Am zis deja, voi face apel ca populația să iasă în stradă sau îi voi da pe mâna oamenilor, dacă nu vin la ședințele de consiliu local. Le voi face publice adresele și numerele de telefon. Oamenii au dreptul să știe cine îi lasă în frig, în mizerie și cine este responsabil pentru toate nenorocirile de la Mangalia”, a declarat Mincă.