Ion Mincă nu va candida la Primăria Mangalia

Conservatorul Ion Mincă a afirmat, după conferința de presă susținută ieri, că nu va candida pentru mandatul de primar al municipiului Mangalia în cazul în care instanța va decide încetarea mandatului de șef al administrației publice locale a social-democratului Claudiu Tusac. Reamintim că acesta din urmă a fost suspendat din funcția de primar pe data de 17 decembrie, prin Ordinul 522 al reprezentantul Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz, pentru starea de incompatibilitate în care se afla. Ulterior, consilierii locali mangalioți au început discuțiile pe marginea unei candidaturi pentru șefia Primăriei Mangalia. Și dacă unele voci susțineau ipoteza potrivit căreia viceprimarul Ion Mincă, actual primar interimar, s-ar putea înscrie, și el, în lupta pentru fotoliul de edil-șef, ei bine, ieri, conservatorul a infirmat speculațiile: „Nu voi mai candida la Primăria Mangalia. Am candidat de trei ori, nu m-a ales lumea, de ce să mă mai complic? În plus, sunt bătrân pentru așa ceva”, a menționat Ion Mincă. Conservatorul a insistat asupra acestei idei, lăsând de înțeles că, la cei 55 de ani pe care îi are, conducerea primăriei din sudul litoralului românesc nu mai reprezintă, pentru el, un deziderat. În schimb, Mincă s-a declarat încântat că, în scurtul interval de timp de când a preluat șefia instituției, a reușit să rezolve blocajul din Primăria Mangalia și totodată să soluționeze autorizații care, de mai bine de un an, așteptau semnătura primarului.