Ion Mincă dat afară din PC din cauza soţiei

Ion Mincă dat afară din PC din cauza soției

Ion Mincă, cel care până acum scurt timp ocupa funcția de președinte al PC Constanța, spune că decizia BExC de a-l exclude din partid este una nejustificată, dar promite să rămână activ în viața politică, menționând chiar și posi-bilitatea unei eventuale candidaturi pentru Primăria Mangalia.„Mi-au tăiat aripile, dar mă gândesc să candidez la Primăria Mangalia”Președintele Partidului Conservator, Daniel Constantin, va propune marți Biroului Executiv Central (BExC) excluderea din partid a lui Ion Mincă, președintele filialei Constanța.„I-am cerut lui Ion Mincă demisia din toate funcțiile din partid imediat după plecarea Lilianei Mincă. Nu agreez ideea ca o familie să stea cu un picior în Opoziție și cu altul la Putere, așteptând o oportunitate după alegeri! Având în vedere că nu și-a dat demisia tocmai pentru a-și păstra postul de consilier local PC la Mangalia, voi propune marți Biroului Executiv Central excluderea sa din partid”, precizează liderul conserva-torilor într-un comunicat de presă.Fostul lider conservator spune că nu va contesta decizia BExC, dacă va fi exclus, dar menționează că nu o consideră una corectă în condițiile în care el și soția au avut mereu „drumurile separate în carieră”.„Nu voi contesta decizia. Dacă așa s-a hotărât și dacă aceasta este politica partidului nu am ce să fac, cu toate că eu și soția mea eram fiecare cu drumul lui. Toată lumea știa asta, așa cum toată lumea știa că niciodată nu am cerut nimic, alții trăiesc din politică, spre deosebire de mine care nu mi-am urmărit intere-sele personale, ba din contră… În fine, îmi voi vedea de viața mea, de sănătatea și familia mea. Am mai spus, nimeni nu are ce să-mi reproșeze. Dacă cineva găsește o ilegalitate făcută de mine, eu personal îmi pun arma și trag”, a declarat Mincă.„Ar fi o onoare să fiu chemat la UNPR”Referitor la zvonurile potrivit cărora va trece la UNPR, Mincă a explicat: „Deocamdată nu m-am gândit. Dacă vor avea nevoie de mine, ar fi o onoare. Am foarte mulți prieteni în UNPR, Marian Sârbu, Gabi Oprea, Cristian Diaconescu, am prieteni așa cum am și PC. Chiar m-ar onora dacă cei de la UNPR ar considera că le sunt necesar”Întrebat dacă ia în considerare o candidatură pentru Primăria Mangalia, Mincă a declarat că „da”, menționând că ar trebui să se pregătească de acum pentru lupta ce se va da în toamnă.„De altfel, după cele întâmplate existe șanse mari. Nu pot să stau departe de viața politică, iar cu privire la Mangalia îmi este și mai greu. Plecasem la București ca să găsesc finanțare pentru com-bustibil, chiar găsisem o soluție, dar mi-au tăiat aripile. Nu mai pot face nimic. În condițiile acestea mă gândesc din ce în ce mai serios la o candidatură. Ar trebui să mă pregătesc de acum. Oricum, ce-mi doresc pentru Mangalia, în orice situație, este ca aceasta să scape de Tusac pentru că vedeți în ce stadiu a ajuns”, a declarat Mincă.