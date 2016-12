Ion Iliescu, nemulţumit de PSD

Ion Iliescu, nemulțumit de PSD

Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, îi critică pe colegii săi pentru că pierd confruntările electorale.„Eu am avut răspundere politică majoră, am fost propulsat după lupta din decembrie, am participat la alegerile din ’90, apoi din ’92, le-am pierdut pe cele din ’96 și am revenit în forță în anul 2000, deci din 4 campanii electorale am pierdut una. O confruntare în ’96, restul am câștigat. Din păcate, de atunci partidul nostru nu știe să mai câștige. Acum am făcut o alianță cu PNL-ul și e bine. Înainte câștigam singuri. Acum nu mai suntem capabili. Problema e cum să facem în alianța cu liberalii să câștigăm”, a spus Ion Iliescu.Declarațiile au fost făcute la o întâlnire cu social-democrații din Sectorul 1 al Capitalei.