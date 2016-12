Ion Iliescu îşi retrage afirmaţiile despre Revoluţia din '89

Ion Iliescu își retrage afirmațiile despre Revoluția din '89

Ştire online publicată Joi, 25 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte Ion Iliescu, președinte de onoare al PSD, a revenit joi asupra unei afirmații pe care a făcut-o la Palatul Parlamentului în ceea ce privește Revoluția, arătând că regretă faptul că o "exprimare eliptică poate suna drept indiferență față de rudele celor care și-au pierdut viața în decembrie 1989'', potrivit Agerpres."La sfârșitul întâlnirii de la Palatul Parlamentului, dedicată formării CPUN, prima instituție a noii democrații românești, am răspuns unor întrebări ale presei legate de intenția redeschiderii dosarului 'Revoluția din decembrie' și unor decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului privitoare la plângerile unor rude ale victimelor din decembrie 1989. Revoluția Română a fost un eveniment extrem de complex și a spune că poți să-l cuprinzi într-un dosar înseamnă a ignora o întreagă realitate. Orice sentințe ar da un tribunal sau altul, ele nu înseamnă că reprezintă adevărul despre Revoluție. Sunt doar soluții particulare, date unor cazuri particulare. Iar acolo unde au fost identificați vinovați de represiune, aceștia au fost judecați și condamnați. Nu pentru o vină în general, ci pentru fapte concrete. Regret faptul că o exprimare eliptică, în contextul acestei discuții, poate suna drept indiferență față de suferința rudelor celor morți în acele zile. Nu este, iar tot ceea ce am făcut pentru cinstirea memoriei lor stă dovadă că nu este vorba de indiferență sau de lipsa empatiei", a scris Ion Iliescu joi pe blog.Potrivit acestuia, cinstirea memoriei celor care și-au pierdut viața în timpul Revoluției înseamnă în primul rând a se acționa "pentru ca România să nu mai cunoască totalitarismul". "Iar pentru asta acțiunea politică este primordială. Democrația înseamnă politică. Trebuie să tragem concluziile politice care se impun din tot ceea ce am făcut greșit în acești 26 de ani, înseamnă să întărim instituțiile politice: Parlament, partide, organe alese la nivel local; să ne facem datoria de a veghea ca țara asta să rămână o democrație, drepturile și libertățile cetățenești să fie respectate", a arătat fostul președinte.În cursul zilei de joi, Ion Iliescu a susținut, referindu-se la dosarele Revoluției și Mineriadei, că CEDO "este alimentată" de oameni din țară, "interesați" în acest sens, și a arătat că îi înțelege pe cei care au avut pierderi la Revoluția din 1989, apreciind că din aceste evenimente trebuie trase învățăminte politice, nu să se "tot plângă morții"."Eu îi înțeleg pe cei care au avut pierderi. Dar asta a fost! A fost caracterul cel mai radical de tranformare din tot arealul nostru. Nici ungurii, nici cehii, nici polonezii nu au avut asta, nici măcar bulgarii. Deci la noi a fost o mișcare radicală de înlăturare a vechiului regim, cu sacrificii umane. Revolta din decembrie a însemnat sacrificii umane. Acum să stăm să tot ... plângem morții, în loc să tragem concluziile politice adecvate pentru tot procesul de dezvoltare a societății românești...", a afirmat Ion Iliescu, la Palatul Parlamentului, întrebat în legătură cu faptul că urmași ai victimelor spun că nu pot trece peste aceste evenimente.