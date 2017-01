Ion Anghel îi înlătură din PRM pe cei care s-au ascuns sub umbrela PSD

În timp ce Niculae Gheorghe susține că este în continuare liderul Organizației Județene a PRM, noul președinte interimar, Ion Anghel, afirmă că Niculae Gheorghe a fost exclus din partid, iar filiala județeană dizolvată. Potrivit mangaliotului Ion Anghel, au existat două etape în care a acționat Comitetul Director al PRM. El a precizat că, inițial, Niculae Gheorghe a fost demis din funcția de președinte interimar, pentru ca, apoi, să fie exclus din cadrul formațiunii, împreună cu alți membri din garda veche a partidului, printre care și Radu Comănici. Mai mult, conducerea centrală a decis să dizolve întreaga filială județeană, însărcinându-l pe Anghel cu reformarea PRM Constanța. „Eu am fost reconfirmat în funcția de președinte interimar, iar acum trebuie să revigorez filiala. Vom înscrie fiecare membru în parte și vom vedea cine a stat sub umbrela PSD și cine nu. Deja am reorganizat filialele din jurul Mangaliei și port discuții să găsesc cea mai bună echipă la Constanța, pentru că acolo sunt probleme mari”, a declarat Anghel, care este și președintele organizației locale din Mangalia. El a mai spus că va rămâne în continuare liderul interimar al Organizației Județene până la organizarea noilor alegeri. „Sper să punem lucrurile la punct cât mai repede și să terminăm până la europarlamentare. Este în interesul nostru să ne organizăm cu pași repezi”, a încheiat el.