Ion Anghel ameninţă cu noi schimbări în PRM Constanţa după europarlamentare

Ion Anghel amenință cu noi schimbări în PRM Constanța după europarlamentare

După luni de zile de excluderi, reveniri în PRM, decizii impuse de la centru, prin implicarea lui Corneliu Vadim Tudor, peremistul mangaliot Ion Anghel susține, în continuare, că adevăratul lider al PRM Constanța este Mircea Stoian și nu Niculae Gheorghe. La sfârșitul lunii aprilie, printr-un comunicat trimis de către conducerea centrală a PRM către Organizația Județeană Constanța, Mircea Stoian a fost numit în funcția de președinte interimar al Filialei PRM Constanța. Deși nu este de acord cu actuala conducere a partidului, Anghel consideră că nu este cel mai potrivit moment „pentru a tulbura apele” în rândul peremiștilor din dorința de a clarifica situația la Constanța. „E bine să fim prudenți acum. Eu nu îmi permit să tulbur apele PRM acum. Nu îmi permit să pun paie pe foc în timpul campaniei și să inoportunez candidații”, a declarat Anghel. „Vom vedea însă ce se va întâmpla după alegerile europarlamentare. După ce vom afla rezultatele, vom face o analiză și vom clarifica lucrurile”, a mai adăugat el. El continuă să susțină faptul că Niculae Gheorghe și Radu Comănici sunt excluși din partid, la fel ca Valentin Vrabie, cel care i-ar fi luat locul la conducerea PRM Mangalia, în luna martie. „Eu sunt președintele PRM Mangalia. Dar văd că anumite persoane se substituie altora”, a acuzat el. În plus, el a negat inițiativa liderului Niculae Gheorghe de a organiza un Congres la Constanța. „Anul acesta nu va avea loc niciun Congres Național pentru că sunt alegeri. Nu avem timp de așa ceva”, a spus ferm el. „Mai mult, am văzut că ei intenționau ca, în acest congres, să îl schimbe pe Vadim Tudor. Vă spun că PRM nu poate funcționa fără el. Nu are cine să îi ia locul”, a precizat peremistul. Ion Anghel este de acord, la rândul său, cu o fuziune cu PNG și PPPS (Partidul Popular și al Protecției Sociale), formațiuni politice alături de care PRM s-a înscris în lupta pentru Parlamentul European. În privința rezultatelor pe care partidul său le va obține după scrutinul de duminică, Anghel este foarte optimist. „Cred că PRM va da doi sau chiar trei candidați: Vadim Tudor, Gigi Becali și Ciprian Tănăsescu”, a explicat el. Anghel a mai menționat faptul că nu va putea fi prezent la lansarea candidaților de la Constanța. Astăzi, sunt așteptați să vină la malul mării președintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, Gigi Becali și Ciprian Tănăsescu.