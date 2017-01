Iohannis vrea să schimbe legislaţia privind alegerea Parlamentului

Iohannis vrea să schimbe legislația privind alegerea Parlamentului

Candidatul ACL la președinția României, Klaus Iohannis, a afirmat sâmbătă la un miting electoral organizat la Cluj, că atunci când va ajunge președintele țării va face demersuri pentru schimbarea legislației privind alegerea Parlamentului.„Vă spun un lucru limpede: trebuie să schimbăm modul în care se alege Parlamentul României. Avem un Parlament prea mare, avem un Parlament prea ineficient, un Parlament care nu mai are credibilitate. Și în calitatea mea de președinte voi convoca partidele politice la consultări, pentru a schimba legislația de alegere a Parlamentului. Am inventat acum câțiva ani o legislație prin care ni s-a spus că vom fi foarte bine reprezentați. Și la ce am ajuns?! Avem un Parlament cu aproape 600 de parlamentari, care nu se mai bucură de niciun respect din partea oamenilor. Și vă spun: avem nevoie de un Parlament bicameral, de un Parlament mai mic, care lucrează pentru cetățeni, fiindcă România lucrului bine făcut înseamnă stat de drept. Acest lucru înseamnă un Parlament care funcționează și este respectat”, a susținut Klaus Iohannis.