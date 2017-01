Iohannis va participa la ceremoniile de la Timişoara dedicate Revoluţiei

Iohannis va participa la ceremoniile de la Timișoara dedicate Revoluției

Președintele ales, Klaus Iohannis, anunță că pe 16 decembrie va participa la ceremoniile organizate la Timișoara cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la Revoluție. „Așa cum am promis, pe 16 decembrie voi lua parte la Timișoara la ceremoniile dedicate împlinirii a 25 de ani de la Revoluția din 1989", a scris Iohannis, astăzi, pe Facebook. El subliniază că data de 16 decembrie are o semnificație intensă. "Nu e simbol mai puternic și nici dată mai intensă: pe 16 decembrie aș vrea să fim cât mai mulți acolo și să ne amintim de eroii noștri de la Timișoara și de faptul că anul acesta se împlinește un sfert de veac de când ei nu mai sunt. Vreau ca acest moment să fie un legământ că tot ceea ce am câștigat în decembrie 1989 nu vom pierde niciodată!", a mai scris Iohannis.