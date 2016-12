Iohannis şi Cioloş participă, mâine, la prezentarea bilanţului DNA pe anul 2015

Iohannis și Cioloș participă, mâine, la prezentarea bilanțului DNA pe anul 2015

Ştire online publicată Miercuri, 24 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis și premierul Dacian Cioloș vor participa joi, la ora 11,00, la prezentarea raportului anual al Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2015, care se va desfășura la Cercul Militar Național, Sala de Marmură. Prezența celor doi a fost anunțată de Administrația Prezidențială, respectiv Guvern.Este a doua participare a președintelui Klaus Iohannis la ședința de bilanț a DNA. La prezentarea raportului DNA pe 2014, șeful statului a susținut un discurs în care a atras atenția asupra corupției și a cerut Parlamentului să nu mai blocheze anchetele."Un prim aspect pe care vreau să-l remarc e faptul că, de la momentul înființării instituției dvs. și până astăzi, fața societății românești este profund schimbată. România anului 2015 nu mai e cea a anului 2005, când a fost constituit Parchetul Național Anticorupție, precursorul actualei DNA. Zece ani la scara istoriei unui stat pot părea un termen foarte scurt. Cu toate acestea, în acești 10 ani am fost cu toții martorii unei importante schimbări: creșterea capacității instituționale a statului de a lupta împotriva corupției. Dar, în acest interval de timp, nu numai instituțiile s-au schimbat, ci și mentalitatea oamenilor. La nivelul societății a dispărut sentimenul neputinței și al acceptării tacite în fața corupției mici și mari.DNA, alături de toate celelalte autorități ale statului, își face în mod eficient datoria în lupta anticorupție. România lucrului bine făcut e o țară în care lupta anticorupție este o prioritate a mea ca președinte pentru că de ea depinde existența statului român. Deși este o instituție tânără, DNA și-a câștigat, pas cu pas, un loc merituos printre cele mai bine situate instituții în încrederea cetățeanului. La această performanță recunoscută inclusiv de Comisia Europeană au contribuit mulți factori: o echipă de procurori și polițiști care își fac treaba cu profesionalism și responsabilitate, un cadru legislativ adecvat, sprijinul acordat de alte autorități ale statului, susținerea din partea organismelor internaționale și implicarea societății civile. Datele și cifrele din raportul de activitate reflectă într-adevăr faptul că DNA a funcționat cu motoarele turate în 2014. Vă felicit și vă încurajez să mergeți mai departe! Am apreciat în mod deosebit rezultatele-record pe care le-ați atins anul trecut și pe care pe scurt vreau să le menționez: cel mai mare număr de dosare instrumentate într-un an, cel mai mare număr de rechizitorii și cel mai mare număr de soluții definitive de condamnare pronunțate în dosare de mare corupție instrumentate de DNA. Calitatea activității DNA trebuie evaluată în legătură și cu astfel de indicatori. Ei sunt cea mai bună dovadă că DNA funcționează independent și în conformitate cu legea. Aceste performanțe sunt rezultatul unor eforturi deosebite pentru care vă mulțumesc!.Un alt aspect la care aș dori să mă refer este cel al anchetelor desfășurate de DNA și care vizează oameni din sfera publică, mai ales politicieni. Trebuie să depășim definitiv situațiile în care Parlamentul se opune anchetării membrilor săi. Sper ca partidele politice să-și respecte angajamentul asumat public de a face mai simple și mai transparente procedurile parlamentare care privesc cererile justiției. Mi-aș dori de asemenea să nu mai existe presiuni asupra justiției din zona politică, să nu mai avem declarații ale oamenilor politici care vizează cazuri instrumentate de procurori sau de judecători. Este de apreciat aici promptitudinea cu care CSM, în calitatea sa de garant al independenței justiției, a reacționat în astfel de situații și a contribuit, prin pozițiile sale publice, la așezarea discursului public într-un registru de echilibru și responsabilitate.Aș vrea să adaug, există în România și mulți oameni politici onești, cu bune intenții, care și-au dedicat activitatea comunităților lor și care e de dorit să se implice cât mai mult în viața publică, să-și pună profesionalismul în slujba cetățenilor pe care îi reprezintă. În acest fel, vor reapărea încrederea și parteneriatul dintre cetățeni și clasa politică.Activitatea DNA și a instituțiilor Justiției mai are încă un efect pe care doresc să-l subliniez: România se transformă treptat în model și inspirație pentru alte țări în ceea ce privește o luptă eficientă împotriva corupției. Nu aș putea încheia acest discurs fără a mă referi la două importante chestiuni devenite recurente în ultimul timp: recuperarea prejudiciilor și esursele de care dispune Parchetul Anticorupție. Vreau să subliniez foarte clar că recuperarea prejudiciilor este asemenea executării pedepsei obligatorie, nu opțională pentru autoritățile statului. Ea reflectă eficiența luptei anticorupție și descurajează fenomenul. Situația din prezent, în care gradul de recuperare și de executare a prejudiciilor de către Ministerul Finanțelor e în cuantum de aprox. 10%, este pur și simplu inacceptabilă! De aceea, trag un semnal de alarmă și solicit factorilor decizionali să ia în serios această problemă care devine una de importanță deosebită. În același timp, cred că o analiză serioasă ar putea conduce la sporirea resurselor pentru DNA. Cu toții am avea de câștigat din această investiție publică, pentru că ar fi una în viitorul națiunii noastre. Pe termen mediu și chiar lung, măsura eficienței activității DNA ar trebui să fie dată nu numai de numărul de condamnări, ci și de reducerea efectivă a actelor de corupție.Cred că putem împreună să construim o societate în care tentația corupției scade nu doar de frica pedepsei, ci în urma asumării de către noi toți și în special de clasa politică a unor principii și valori care țin de corectitudine, integritate și responsabilitate. Vreau să punem România pe picioare. Pentru asta, însă, avem nevoie de instituții puternice, iar DNA este, în România lui 2015, o instituție-cheie, care contribuie la întărirea statului de drept. Sunt aliatul dvs. necondiționat în lupta pentru combaterea corupției și întărirea statului de drept", declara, pe 24 februarie, anul trecut, Klaus Iohannis.