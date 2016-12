Iohannis s-a adresat Parlamentului la un an de mandat. Ce şi-a propus pentru 2016

Iohannis s-a adresat Parlamentului la un an de mandat. Ce și-a propus pentru 2016

Președintele Klaus Iohannis a adresat, ieri, în Parlamentul României, un mesaj cu ocazia unui an de mandat. La eveniment au fost prezenți 399 de parlamentari, premierul Dacian Cioloș, miniștrii, consilieri prezidențiali, reprezentanți ai corpului diplomatic, președintele CCR, Augustin Zegrean și directorul SRI, Eduard Hellvig.„Am ținut să vin în fața dumneavoastră, la un an de la preluarea mandatului de președinte, nu pentru a face un bilanț sec, ci ca gest de normalitate democratică”, a spus Iohannis.El a arătat că la preluarea mandatului a vorbit despre direcțiile majore pentru România, despre schimbările pe care și le asumă în modul de a face politică.„Convingerea mea este că marile proiecte ale unei națiuni pot fi îndeplinite doar dacă se sprijină pe valori și norme asumate. Acest fundament avea nevoie de reconstrucție. Am dorit ca anul 2015 să fie anul câștigării normalității. Anul 2015 a demonstrat că putem avea acord pe subiecte de interes public. A demonstrat că actuala clasă politică poate ajunge la un acord larg pe subiecte de interes public, pe probleme care privesc România”, a mai spus, printre altele, președintele Klaus Iohannis.Totodată, șeful statului a mai declarat că tema pe care o propune pentru anul 2016 este reconstruirea încrederii în politică, precizând că este datoria sa, ca mediator între stat și societate, să fie purtătorul mesajului de înnoire, dar greul acestei misiuni îl vor duce partidele.„Reconstrucția încrederii în politică e tema pe care o propun în perspectiva anului 2016. Reconstrucția încrederii în instituțiile democratice, în actul politic, în partide și în cei care le reprezintă, adică în dumneavoastră. Mă fac astfel purtătorul mesajului de înnoire pe care îl dau sub diverse forme concetățenii noștri. Ca mediator între stat și societate, e datoria mea să fac acest lucru, dar greul acestei misiuni revine partidelor. Tocmai înnoirea în materie de idei, practici și oameni este șansa pentru a menține stabilitatea și echilibrul sistemului politic”, le-a spus Iohannis celor prezenți la Palatul Parlamentului.La final, președintele s-a pronunțat în favoarea unui sistem politic în care să fie reprezentate atât stânga, cât și dreapta, în care să fie competiție, dar a respins ideea unei scene politice cu partide extremiste, populiste sau radicale.