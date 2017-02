Iohannis: "PSD trebuie să vină cu soluţiile"

Iohannis: "PSD trebuie să vină cu soluțiile"

Președintele Klaus Iohannis consideră că nu și-a încălcat rolul de mediator și nu are nicio intenție de a-și da demisia, așa cum îi cer protestatarii de la Cotroceni. În ceea ce-i privește pe manifestanții din Piața Victoriei, mingea este la coaliția de guvernare și soluția la criză trebuie să vină de la PSD, spune șeful statului. În zilele următoare, va decide data și întrebarea pentru referendumul pe tema luptei anticorupție.Întrebat de ce continuă protestele din Piața Victoriei, Klaus Iohannis a spus că oamenii sunt în continuare nemulțumiți, și-au pierdut încrederea în guvern și în PSD, iar acest lucru îl spun în piață. „Iar cine are urechi să audă!”, îndeamnă șeful statului. „Oamenii care protestează spun ce-și doresc ei, politicienii ar face bine să asculte”, a repetat Klaus Iohannis. „Rezolvarea trebuie să fie căutată și găsită de cei care au creat problema. Problema a fost creată prin felul în care Guvernul a încercat să legifereze în domeniul justiției, un demers care evident a fost susținut de PSD și atunci tot PSD-ul trebuie să vină cu soluțiile. Ascultați mesajele cu care oamenii vin în Piață și o să vă dați imediat seama dacă e suficient sau nu”, le-a spus Klaus Iohannis jurnaliștilor.Președintele a comentat și protestele de la Cotroceni. „Oamenii au tot dreptul să protesteze. Pentru a arăta că eu recunosc acest drept, am ieșit și am încercat un dialog cu protestatarii. A fost un pic dificil, din cauza zgomotului, dar am înțeles mesajul lor. Nu voi demisiona, dar ei, sigur, au dreptul să-și spună nemulțumirea”, a declarat președintele.