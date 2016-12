Iohannis participă la Adunarea Generală a ONU

Președintele Klaus Iohannis a declarat, astăzi, că, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, va participa la New York la Adunarea Generală a ONU."ONU sărbătorește în acest an 70 de ani de la înființare, iar România marchează 60 de ani de când a devenit membră ONU. Sunt bucuros că pot să reprezint România cu această ocazie. În acest an, la Adunarea Generală participă un număr record de șefi de state", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.El a precizat că va participa la mai multe întâlniri importante."Voi participa la mai multe summituri și, de asemenea, la întâlnirea care va adopta Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă. (...) Va reprezenta o decizie istorică privind un set de obiective universale pentru lumea în plină transformare în care trăim. (...) Prezența mea la New York îmi va da ocazia să am întâlniri bilaterale cu mai mulți șefi de state. Voi avea plăcerea ca, în marja deplasării în SUA, să am o întâlnire cu vicepreședintele SUA, domnul Biden (Joe — n.r.), la Casa Albă. Această primă întâlnire oficială va fi fundamentată pe obiectivul ferm al întăririi parteneriatului dintre România și SUA", a mai spus Klaus Iohannis, citat de Agerpres.Președintele Klaus Iohannis efectuează, în perioada 24 — 29 septembrie, o vizită în Statele Unite ale Americii, în cadrul căreia se va întâlni cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden.