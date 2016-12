Iohannis: Indiferent ce propun partidele, nu voi desemna un premier urmărit sau condamnat penal

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că, indiferent de ce vor propune partidele politice, nu va desemna pentru funcția de premier o persoană urmărită penal sau condamnată, după alegerile din 11 decembrie.„Cu siguranță voi desemna o persoană ținând cont de prerogativele constituționale ale președintelui. Asta înseamnă că nominalizez o persoană care, după părerea mea întrunește o majoritate în Parlament și e competentă să conducă Guvernul, ar fi absurd să desemnez pe cineva care nu întrunește o majoritate, nu sunt adeptul acestor jocuri politice, nu am de gând să desemnez pe cineva care pe urmă pică în Parlament. Criteriile de integritate sunt evidente, nu voi desemna o persoană care e urmarită penal sau condamnată penal, sau are probleme de integritate, eu am spus de mult că clasa politică trebuie să se resemneze, trebuie să avem politicieni curați și acesta va fi criteriu eliminant, indiferent de la cine vine propunerea, eu nu voi desemna o persoană urmărită penal sau condamnată”, a spus Klaus Iohannis, potrivit Digi24.ro.