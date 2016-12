IOHANNIS ÎI CERE DEMISIA LUI PONTA

Președintele Klaus Iohannis a declarat, astăzi, că imaginea României are foarte mult de suferit de pe urma situației lui Victor Ponta, care a fost trimis în judecată.„Situația este din ce în ce mai problematică pentru primul ministru. este din ce în ce mai problematică pentru Guvern și pentru PSD, dar trebuie să recunoaște că imaginea României are foarte mult de suferit de pe urma acestei chestiuni. Sper să se analizeze cu toată răspunderea și cei care pot veni cu soluții, să vină cu soluții. Eu nu am altă soluție decât cea propusă în luna iunie”, a precizat Iohannis într-o declarație făcută la Cotroceni.