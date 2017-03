Iohannis: Dorim o Uniune Europeană unită și puternică

„Poziția noastră este bine cunoscută. Am avut această poziție de la început. Am reiterat-o de fiecare dată când a venit vorba despre acest lucru. Noi credem, și am spus acest lucru foarte clar și ferm, într-o UE puternică, unită, solidară, iar această consolidare trebuie să o realizăm împreună, toți cei 27. Din acest considerent nu am fost de părere că este bine să mergem pe variante cum ar fi Europa cu mai multe viteze, sau Europa cu două viteze, sau Europa cercurilor concentrice. Nu, noi dorim o Uniune Europeană unită și puternică. Acest lucru a fost și va fi în continuare prezentat ca și poziția României și de mine, dar și de toți ceilalți participanți la dezbatere și la procesul diplomatic”, a spus Iohannis la Palatul Cotroceni, citat de Agerpres.Președintele participă joi și vineri la summitul Consiliului European de la Bruxelles. Șeful statului a anunțat că principalele subiecte sunt legate de ocuparea forței de muncă, creștere economică și competitivitate, migrație, aspecte instituționale și relații externe ale UE.