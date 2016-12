Iohannis clarifică problema caselor pe care le deţine

Iohannis clarifică problema caselor pe care le deține

Președintele PNL, Klaus Iohannis, a afirmat că în cazul celor șase case pe care le deține nu există niciun mister, arătând că el și soția sa au ales să investească în imobiliare neavând copii.„Nu este absolut niciun mister. Este munca noastră, a părinților noștri, a bunicilor. Vă dați seama că nu am putut singuri de la început să facem aceste achiziții. Am pornit de tineri cu două apartamente de la familie, după care din chiriile obținute am reușit să achiziționăm altele. Noi nu avem copii. Alții au investit în educația copiilor, noi în imobile”, a spus Iohannis.Potrivit declarației de avere, Klaus Iohannis deține în proprietate împreună cu soția sa șase case.