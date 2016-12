Iohannis atacă la CCR Legea incompatibilităţii primarilor

Iohannis atacă la CCR Legea incompatibilității primarilor

Marţi, 19 Mai 2015

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, la Palatul Cotroceni, că a trimis o adresă Curții Constituționale prin care solicită examinarea constituționalității actului normativ de modificare a Legii serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, care prevede, printre altele, că primarii și președinții de consilii județene pot fi reprezentanți în AGA ale societăților publice, care se ocupă de utilități publice. Iohannis a subliniat că acest act normativ, care a ajuns pentru a doua oară la Președinție, nu va fi promulgat, în contextul în care, subliniază șeful statului, are „serioase dubii” în ceea ce privește constituționalitatea sa.„Vreau să mă refer pe scurt la propusa modificare a legii serviciilor comunitare de utilități publice, nr 51/2006. Această modificare a fost tratată în spațiul public ca o intervenție pentru schimbarea reglementărilor în incompatibilitatea aleșilor locali. Această schimbare se referă în esență la faptul că primarul și președintele CJ pot fi membri în adunarea generală a acționarilor când e vorba de o societate publică, care se ocupă de utilități publice. Această chestiune a fost vehiculată pe larg și în campania electorală și chiar subsemnatul am avut o speță în disputa cu ANI. Această lege a ajuns a doua oară la Președinție, dar nu va fi promulgată. Am serioase dubii în ce privește constituționalitatea acestui act normativ, drept pentru care am formulat o adresă către CCR și voi solicita verificarea constituționalității acestui act normativ. În esență, trebuie să lămuresc fondul problemei: m-am exprimat în repetate rânduri în chestiunea incompatibilităților. Incompatibilitățile trebuie săfie clarificate după o discuție publică astfel încât lumea să înțeleagă ușor care sunt principiile care stau la bază. Acest act normativ vrea să rezolve o parte din această problemă, folosind un subterfugiu”, a declarat Klaus Iohannis.