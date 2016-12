Iohannis, atac la Ponta: "România mai are sau nu Guvern funcţional?"

Iohannis, atac la Ponta: "România mai are sau nu Guvern funcțional?"

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis precizează, într-o postare pe Facebook, că în ultimele luni a discutat de mai multe ori cu premierul pe tema salarizării demnitarilor, la inițiativa acestuia, adăugând că nu poate accepta ca șeful Executivului să revină asupra unei decizii pe care a adoptat-o, dând dovadă de lipsă de coerență în actul guvernamental.„Nu pot să accept însă ideea că un Guvern adoptă în mod solidar o anumită decizie, iar apoi prim-ministrul își propune să revină asupra ei. Aceasta ar fi o lipsă de coerență a actului guvernamental, care pune sub semnul întrebării dacă România mai are sau nu Guvern funcțional”, spune președintele Klaus Iohannis.„În legătură cu tema salarizării demnitarilor, dezbătută în aceste zile, vreau ca lucrurile să fie foarte clare: în ultimele luni, am discutat de mai multe ori cu prim-ministrul această temă, la inițiativa acestuia. Subscriu ideii că remunerația demnitarilor trebuie să reflecte importanța lor în stat și că nu e posibil ca un ministru să aibă venituri mai mici decât proprii subordonați”, scrie Iohannis pe Facebook.Președintele spune că aceasta este o chestiune de principiu, însă înțelege reacția oamenilor care vor performanță din partea demnitarilor. Totuși, Iohannis este de părere că o asemenea măsură trebuie în timp corelată cu reașezarea întregului sistem de salarizare. Klaus Iohannis mai spune că modalitățile de realizarea a acestui principiu revin în sarcina Guvernului și Parlamentului.