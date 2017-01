Iohannis: "Aştept ca Poliţia să explice cum l-a pierdut pe Ghiţă"

Iohannis: "Aștept ca Poliția să explice cum l-a pierdut pe Ghiță"

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru dispariția de sub filaj a lui Sebastian Ghiță trebuie să dea explicații Poliția Română, a declarat șeful statului în drum spre Strasbourg, unde participă la ceremonia de marcare a Zilei Internaționale de Comemorare a Memoriei Victimelor Holocaustului.Sebastian Ghiță este un „infractor fugar”, iar polițiștii au toată responsabilitatea pentru găsirea acestuia, a declarat, marți, președintele Klaus Iohannis. Potrivit acestuia, în scandalul legat de dispariția lui Ghiță de sub filaj s-ar încerca mai degrabă o „dispersarea responsabilității asupra SRI”, deși datoare cu explicații și identificarea fugarului ar fi Poliția Română.„Aștept ca Poliția să explice cum l-a pierdut pe Sebastian Ghiță și de ce nu îl găsește. Dacă îl găsesc, bravo lor, dacă nu, să explice de ce nu îl găsesc. Dacă nici asta nu pot face, atunci cu ce se ocupă?! Se încearcă dispersarea responsabilității asupra SRI, dar nu e o problemă de securitate. Bine s-a spus despre el, Ghiță e un infractor fugar”, a declarat Klaus Iohannis, potrivit postului Digi24.Omul de afaceri Sebastian Ghiță a dispărut la sfârșitul lunii decembrie, iar de atunci a lansat, prin intermediul unor înregistrări difuzate de postul TV pe care îl controlează, mai multe acuzații împotriva fostului prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea. În momentul dispariției, Ghiță era filat de polițiști, se afla sub control judiciar și avea obligația să se prezinte la Parchet sau Poliție, ori de câte ori, era chemat.