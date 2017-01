Învinşii de la primărie le plâng de milă constănţenilor

Învinșii de la primărie le plâng de milă constănțenilor

Cum zarurile au fost aruncate, iar rezultatele finale oferite de Biroul Electoral Municipal îl indică drept câștigător în cursa pentru fotoliul de edil - șef tot pe Radu Mazăre, cei 11 contracandidați fie vor reveni la activitățile de zi cu zi, fie aceste alegeri i-au motivat într-atât încât să rămână în viața politică și vor urmări mai atent activitatea administrației locale pe următorii patru ani. Manea, consilier local Singurul care va rămâne angrenat direct în programul administrativ este liberalul Victor Manea, care va ocupa unul dintre cele trei fotolii de consilieri locali ce le revin PNL. Referitor la rezultatul alegerilor, Manea ne-a declarat că respectă opțiunea electoratului, mulțumindu-le totodată celor care au crezut în el și i-au dat votul. Manea a mai adăugat că va încerca, din postura de consilier local, să își promoveze proiectele din campanie, dar va urmări îndeaproape și activitatea administrației locale constănțene pe parcursul următorilor patru ani. Despre cele puțin peste 11 procente obținute de el, Manea consideră că rezultatul este la jumătatea celui preconizat de liberali, iar sondajul aruncat pe piață de INSOMAR, cu doar câteva zile înainte de alegeri, a influențat mult rezultatul final al alegerilor. La capitolul minusuri în campanie, liberalul menționează incidentul de la Poarta 6 care l-a costat, potrivit propriilor aprecieri, aproximativ trei procente, la care s-au adăugat lupta inegală în ceea ce privește fondurile de campanie, lipsa publicității outdoor (care s-a datorat tot restricțiilor impuse de administrația locală), intimidarea cetățenilor, un ultim gest constând în vandalizarea mașinii candidatului PNL, și, bineînțeles, sondajul INSOMAR. Onaca sancționează comoditatea constănțenilor Senatorul Dorel Onaca, aspirantul PD-L la funcția de primar al urbei tomitane, cataloghează rezultatele alegerilor drept o pierdere pentru Constanța. „PSD-ul a câștigat alegerile, dar Constanța a pierdut!”, a afirmat Onaca. Totodată, el a ținut să-și motiveze eșecul înregistrat la alegerile pentru Primăria Constanța: „Nu am avut timp, într-o lună, să fac campanie așa cum trebuie. Când era să fac asta, dacă eu am fost trimis de la centru să rezolv problemele interne ale PD-L? A trebuit să mă ocup de fratricidul din partid! Mironescu, Duțu, ăștia… Și, în plus, dacă alții au tot fost prezentați, timp de un an, drept candidați, cum era să mă identifice oamenii pe mine?! Ei m-au perceput mai mult ca susținător…”, a declarat Dorel Onaca. Candidatul democrat-liberal la Primăria Constanța mai a precizat: „Comoditatea constănțenilor este una din cauzele majore care au dus la acest rezultat, iar asta, cu siguranță, ne va ustura la buzunare. Asta este, au ales ceea ce merită! Actualul primar a acționat ca un aspirator cu promisiuni, ca un aspirator de oameni”, a conchis președintele Organizației Județene a PD-L. De menționat este că, potrivit rezultatelor, Dorel Onaca a obținut un procent de doar 10%. Constanța va arăta „catastrofal“ Candidatul PRM la Primăria Constanța, Eugen Rădulescu, a obținut 1,2%. Un scor la care se aștepta, potrivit propriilor declarații, având în vedere problemele din interiorul partidului, dar și faptul că nu a avut o campanie puternică. Opțiunea electoratului pentru ur-mătorii patru ani o găsește ca fiind o „mare greșeală”, iar Constanța va arăta „catastro-fal”. „Constanța nu are nici un viitor. Doar să sperăm să mai apară o minune. Tot ce a făcut individul acesta (n.n. Radu Mazăre) în ultima vreme a fost de campanie, cu melancolia de dinainte de 1989\\\", a declarat pentru „Cuget Liber”, Eugen Rădulescu. El s-a arătat convins că votul nu a fost nici unul „foarte curat”, arătându-se surprins de rezultatul înregistrat de Mazăre. Potrivit propriilor declarații, Rădulescu nu va renunța la politică, el gândindu-se, mai degrabă, la o nouă competiție electorală și „la o revenire pe această scenă”. Comunitatea romă „cumpărată“ Dezamăgit de rezultate s-a arătat și candidatul Partidei Romilor „Pro Europa”, Mircea Alexandru care a înregistrat un scor de 0,4%, scor pe care îl cataloghează ca fiind „un dezastru”. Reprezentantul romilor constănțeni a făcut și el referire la „o fraudă foarte mare”, reproșându-i lui Mazăre că a dat pachete, cumpărând astfel electoratul din comunitatea sa. Și pentru viitor, Mircea Alexandru este convins că organizația pe care a reprezentat-o nu va susține sub nicio formă PSD. Pricopie se gândește cu teamă la viitor Marius Pricopie, candidatul UPSC la Primăria Constanța, a luat doar 0,8%. El consideră că, în ceea ce privește rezultatul final al alegerilor locale, „cel mai mult contează cum au fost numărate voturile”. În sensul aces-ta, el susține că au existat nereguli la vot. Marius Pricopie a mai menționat și că, „peste voința unora dintre alegători, la conducerea orașului și a județului, s-a impus tot ceea ce s-a dorit, adică aceiași «prieteni cu bani»”. În ceea ce privește următorii patru ani de conducere pesedistă, Pricopie este destul de pesimist: „Prevăd un oraș plin de blocuri pe spațiile verzi, de imobile trântite în geamurile oamenilor. Vom avea un buget local cheltuit tot după bunul lor plac, al câștigătorilor, și nu în interesul oamenilor”. „Mi-e teamă să mă gândesc la ce va rămâne din județul Constanța după încă patru ani de mandat PSD”, a conchis Marius Pricopie, candidatul UPSC la șefia administrației publice locale. Frățilă ar fi putut prinde… Intertoto Constantin Frățilă, candidatul Forței Democrate, se reîntoarce la afacerile sale. Consideră că dacă electoratul i-a trimis pe unii să facă politică, iar pe alții să facă bani, promisiunea lui către constănțeni nu poate fi acum decât cea de a intra în primii 100 de bogați ai României în următorul an. „Ne supunem voinței electoratului. Dacă ei s-au gândit la bunăstarea mea, nu pot decât să le mulțumesc”, a mai spus Frățilă. În ceea ce privește rezultatul obținut, Frățilă îl consideră ca fiind echivalent cu fondurile investite. În opinia lui, rezultatul nu este însă chiar așa de rău: „Din 12, sunt pe locul 6, deci nu retrogradez. Dacă mă chinuiam, prindeam Intertoto”, a declarat Frățilă.