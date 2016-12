„Investiţiile vor reprezenta în 2014 o prioritate bugetară pentru USL“

Mihai Lupu:

„Investițiile vor reprezenta în 2014 o prioritate bugetară pentru USL“

Deputatul constănțean Mihai Lupu spune că, după acest an în care USL, prin Guvernul său, a reușit să pună economia românească pe un trend ascendent important în comparație cu alte țări europene, în anul următor, 2014, se vor face demersuri pentru a trece la etapa următoare, și anume la prioritizarea construcției bugetare, cu un accent evident pe investiții.„Investițiile vor reprezenta în 2014 o prioritate bugetară pentru USL. Încă din acest trimestru, în contextul rectificării bugetare, Guvernul USL a negociat cu partenerii financiari internaționali majorarea deficitului bugetar cu 0,2% din PIB, bani care vor fi destinați exclusiv cofinanțării proiectelor europene. Astfel, o parte din banii luați de la ministere va fi îndreptată spre cofinanțarea proiectelor europene, adică spre investiții. Este vorba despre proiecte europene pentru care statul român va avea sumele necesare pentru cofinanțare, proiecte care înseamnă investiții noi în România, prin utilizarea celei mai ieftine și accesibile surse de finanțare, fondurile europene”, a declarat deputatul Mihai Lupu.Parlamentarul constănțean a mai adăugat că, în opinia sa, crede că este destul de limpede faptul că, în primul rând pentru liberali, cel mai important deziderat îl reprezintă consolidarea economiei de piață și atragerea semnificativă a investițiilor de capital.„Acest lucru se poate efectua atât prin consacrarea unor sume importante investițiilor prevăzute concret în construcția bugetară, dar și prin luarea unor măsuri susținute de relaxare fiscală, măsuri care să aibă efecte în crearea unui mediu de afaceri predictibil și atractiv și, implicit, în atragerea investitorilor importanți. Noi, liberalii, am sprijinit întotdeauna și măsurile guvernamentale cu impact social și aș da ca exemplu faptul că noi am luat, alături de partenerii noștri din USL, decizii importante în acest sens, cu privire la pensii și salarii, decizii care au avut rolul de reîntregire a salariilor la cuantumul din 2010, precum și de returnare a sumelor reținute abuziv pensionarilor de către fostele guverne ale PDL”, a mai spus Mihai Lupu.