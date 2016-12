Investiţie de aproape două milioane de lei în satul Ştefan cel Mare

Investiție de aproape două milioane de lei în satul Ștefan cel Mare

Reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local Saligny se implică în egală măsură pentru ca toți locuitorii să beneficieze de condiții de trai normale. Drept urmare, aleșii locali au inițiat mai multe proiecte și în satul Ștefan cel Mare care aparține de comuna Saligny. Astfel, recent, locuitorilor din sat le-au fost montate apometre pentru ca apa să curgă direct de la robinete.„În satul Ștefan cel Mare s-au montat apometre la 250 de locuitori. Totodată, s-a făcut tot ce era necesar cum ar fi amplasarea unei conducte, la care, astăzi, s-a făcut și proba sub presiune. În urma acestei lucrări, oamenii vor fi alimentați cu apă de la Cernavodă”, a declarat viceprimarul comunei Saligny, Nicolae Țeleneanu.O altă lucrare așteptată cu interes de oamenii care locuiesc în satul Ștefan cel Mare este construcția unui cămin cultural. Din păcate, după cum recurg lucrurile, vor mai trebui să aștepte deoarece firma care a câștigat inițial licitația pentru construcție a intrat în insolvență, astfel că trebuie reluată licitația pentru desemnarea constructorului.În urmă cu aproximativ o lună, potrivit informațiilor publicate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, la licitația pentru construcția obiectivului s-au prezentat trei firme, iar câștigătoare a fost desemnată societatea „Nimada” SRL Constanța. Valoarea estimată a achiziției este de 1.771.011 lei fără TVA. Chiar și așa, au existat diverse probleme, astfel că firma câștigătoare a intrat în insolvență.„Locuitorii din satul Ștefan cel Mare vor avea un cămin cultural. Tinerii nu au multe variante de distracție, astfel că ne-am gândit să le oferim un loc al lor unde să se poată întâlni. Din păcate, trebuie reluată licitația pentru desemnarea constructorului. Firma care câștigase inițial a intrat în insolvență și nu s-a mai încheiat contractul. Săptămâna viitoare se reia licitația, s-au înscris șapte firme. Sperăm să nu mai fie probleme și să demarăm construcția cât mai repede”, a explicat viceprimarul Nicolae Țeleneanu.Totodată, în satul Ștefan cel Mare s-a construit o biserică foarte fru-moasă, iar în scurt timp, se va finaliza și casa parohială.„Preotul paroh face naveta de la Valu lui Traian la Ștefan cel Mare ori de câte ori este nevoie. Tocmai de aceeane-am gândit că este bine să aibă o casă parohială și la noi în sat. În plus, tot aici s-a construit și o capelă mortuară. Ca spațiu are o cameră unde se va ține decedatul, o bucătărie dotată corespunzător cu tot ce trebuie pentru parastas, o toaletă și o sală de mese. Acum se lucrează la gard și ur-mează să tragem curentul electric”, a mai adăugat viceprimarul comunei Saligny, Nicolae Țeleneanu.