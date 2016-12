Întrunirea Comisiei pentru revizuirea Constituţiei, amânată pentru 3 februarie

Întrunirea Comisiei pentru revizuirea Constituției, amânată pentru 3 februarie

Ședința Comisiei parlamentare pentru revizuirea Constituției, programată inițial pentru data de 27 ianuarie, a fost amânată din pricina condițiilor meteorologice. Vicepreședintele Comisiei pentru revizuirea Constituției, social-democratul Ioan Chelaru, a declarat, ieri, că membrii Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului vor fi convocați în data de 3 februarie, la ora 11.00, pentru a pune proiectul în acord cu observațiile Comisiei de la Veneția, Consiliului Legislativ și ale uniunilor profesionale. „Am făcut o ședință a Biroului Comisiei și am discutat cu câțiva colegi din țară, care știam că trebuiau să vină mâine dimineață, dar, din cauza condițiilor meteorologice, am constat că nu putem face cvorum. Nu se poate. Nici eu de la Roman nu pot, ninge aici ca în povești. Am vorbit cu domnul președinte Crin Antonescu, cu domnul premier Victor Ponta și am stabilit lunea viitoare, la ora 11.00", a spus senatorul social democratul. Comisia își propusese să finalizeze lucrările până la data de 31 ianuarie, ulterior draftul final al proiectului de revizuire a Legii fundamentale urmând a fi tradus în limba engleză și transmis Comisiei de la Veneția pentru un punct de vedere oficial. Proiectul va fi de asemenea transmis Curții Constituționale pentru exprimarea unui aviz, intrând ulterior pe traseul legislativ.