"Intrarea în Parlament a PRM este salvarea partidului"

DE MORTUIS NIL NISI BENE ?

Dupa ce l-a slugarit pe Nicusor Constantinescu cand era nu stiu ce pe la CJC , si presedinte PRM Constanta , dl Cacanici , disparut o vreme , a aparut subit , hotarat sa intre in Parlament cu toata ceata stabilita in cele doua liste ( senatori si deputati ) care cuprind pe toti membrii org. PRM Constanta . Ne surprinde declaratia marelui nationalist , urmasul lui Vadim pe care , dupa cum ne amintim , nu dadea doi bani , fiind pesedist notoriu infiltrat in PRM . ca a reusit sa " aduca " ( de unde ?) in partidul muribund pe cei doi , actorul Zamfirescu si profesorul Coja . Achizitia are valoare de symbol funebru : doua flori pe marmantul PRM .