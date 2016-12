Interviu cu Cristy Băisan, candidat PNL la Consiliul Judeţean: "Vrem să readucem Constanţa pe locul 1 în România din toate judeţele ţării"

Interviu cu Cristy Băisan, candidat PNL la Consiliul Județean: "Vrem să readucem Constanța pe locul 1 în România din toate județele țării"

-Sunt dezamăgit de cum arată județul nostru și am zis că este timpul să intru în teren și să contribui la schimbare. Liberal în gândire, evident, m-am orientat către PNL, unde am găsit o echipă puternică și determinată să producă acea schimbare. Dacă vreți, lucrurile au venit natural: dorința mea de a mă implica a fost îmbinată cu dorința noastră comună din PNL de a face Constanța puternică!-Această campanie electorală este una atipică datorită restricțiilor date de noile reglementări. Am văzut în tabăra PSD Constanța supărare mare pe Legea electorală. Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir, se plângea că legea electorală e prea restrictivă. Nici nu ne miră pentru că PSD s-a obișnuit să facă o campanie toxică, în care nu respectă niciun fel de regulă. Este clar că un asemenea partid nu se poate reforma. În schimb, noi considerăm legea una bine venită pentru că, în sfârșit, există transparență privind cheltuielile de campanie, iar cel mai important e că cetățenii pot vedea exact cum sunt candidații. Nu se mai pot ascunde în spatele unei atenții. Noi, liberalii, venim în fața constănțenilor cu inima deschisă, le prezentăm programul nostru și viziunea noastră pentru a face Constanța puternică! Iar acest lucru ne avantajează.-Obiectivele PNL fac parte dintr-un program amplu, centrat pe creșterea calității vieții. Pe scurt, vrem să readucem Constanța pe locul 1 în România din toate județele tării. Programul are 10 obiective. Primul prevede creșterea bugetului Consiliului Județean la 1 miliard de euro până în 2020, iar până în 2024 vrem să-l ducem la 1,5 miliarde de lei. În același timp, administrația CJ va deveni total transparentă, iar serviciile oferite de angajați va fi ireproșabilă. Banul public va fi cheltuit corect și cu responsabilitate, iar sumele rezultate vor fi alocate către proiecte care produc plus valoare și cresc calitatea vieții. De asemenea, vom valorifica patrimoniul extrem de valoros și diversificat al județului nostru. Un alt obiectiv extrem de important este să creăm noi locuri de muncă cu un grad ridicat de calificare, bine plătite, care să facă județul Constanța atractiv și competitiv pe piața forței de muncă. Nu în ultimul rând, vom oferi sprijin pentru persoanele aflate în dificultate pentru a le scoate din starea de dependență și a le integra în societate. Nu inventăm apa caldă. Sunt lucruri normale, iar PNL are echipa și forța necesară să facă acest lucru.-Relansarea economică a județului Constanța va fi prioritatea mandatului meu în cadrul Consiliului Județean. În acest sens, vom dezvolta parteneriate strategice ce vor reprezenta legătura permanentă între Constanta și investitorii din UE, SUA și Asia. Vrem să creăm, până la finele anului 2017, în cadrul Consiliului Județean Constanța trei departamente de dezvoltare strategică (UE, SUA și Asia) cu rolul de a accelera investițiile în județ.-PNL Constanța a propus pentru aceste alegeri locale oameni onești, profesioniști și muncitori. Toți candidații îndeplinesc criteriile de integritate ale partidului. Pe de altă parte, în PSD sunt aceeași oameni, care au probleme cu justiția, care au eșuat în funcțiile publice pe care le-au deținut. Mai mult, PNL vine cu un program de dezvoltare realist, care va duce la creșterea calității vieții în județul nostru. Diferențele dintre noi și PSD sunt uriașe și cu siguranță vom câștiga alegerile locale.-Suntem determinați să câștigăm Consiliul Județean și să dam președintele. Asta implică un rezultat bun în fiecare localitate. Suntem extrem de mobilizați să ne atingem acest obiectiv.-12 ani de administrație PSD au distrus acest județ. Corupția și incompetența au fost literă de lege. Anchetele DNA ne arată doar o mică parte a acestei distrugeri. Este timpul să punem punct și să aducem Constanța la normalitate, redându-i demnitatea și puterea. Vom putea avea Constanța puternică doar atunci când calitatea vieții cetățeanului de rând va crește. Este vorba de voință și seriozitate din partea celor care o vor conduce pentru că județul Constanța beneficiază de toate atuurile necesare dezvoltării.-Conducerea PSD a CJ a alocat fonduri în funcție de interesele lor și în detrimentul constănțenilor. De exemplu, presa a scris că pentru reabilitarea sitului arheologic de la Capidava, Consiliul Județean a alocat o sumă de bani considerabilă cu toate că proiectul a fost declarat nefuncțional. Lucrările au fost contractate de firma finei lui Nicușor Constantinescu și nici până acum nu s-au finalizat. Este un mod nociv de a face administrație și de aceea județul nostru este subdezvoltat. Vreau să-i asigur pe constănțeni că niciodată nu voi acționa împotriva interesului lor.