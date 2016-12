Intersecţia străzilor Mangaliei cu Mugurului, înfrumuseţată de echipa lui Gigi Chiru

2

despre Chiru

ULTIMA CHESTIE TARE PE CARE AM AUZIT-O: GIGI CHIRU ESTE DOCTORAND IN DREPT!!!! UNDE? LA "CELEBRA" UNIVERSITATE SPIRU HARET :)) . DACA UN OSPATAR AJUNGE DOCTOR IN DREPT... S-A STRICAT SCOALA ROMANEASCA DE TOT!!!! VAI DE CAPUL NOSTRU...... CINE AJUNGE SA NE CONDUCA...