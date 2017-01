Instanţa o repune în drepturi pe fosta şefă a Biroului de Ocupare a Forţei de Muncă Medgidia

Instanța o repune în drepturi pe fosta șefă a Biroului de Ocupare a Forței de Muncă Medgidia

Fostul șef al Biroului de Ocupare a Forței de Muncă Medgidia, Adiana Rusu, a obținut, zilele trecute, în instanță, suspendarea, până la finalizarea procesului, a deciziei date de fostul director al agenției, Dragoș Poteleanu, prin care ea fusese transferată la Agenția Teritorială pentru Prestații Sociale Constanța. Adiana Rusu l-a acționat în judecată, anul trecut, pe fostul director al AJOFM Constanța, Dragoș Poteleanu. Ea a contestat în instanță decizia fostului director prin care a fost „preluată” de Agenția Teritorială pentru Prestații Sociale Constanța, în baza unui protocol la nivel național, a cărei legalitate a fost pusă și ea la îndoială de către instanță. Potrivit Deciziei nr. 160/31.10.2008, „începând cu data de 1.11.2008, postul de Șef Birou - Inspector, clasa I, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare, ocupat de doamna Rusu Adiana Maria, va fi preluat de către Agenția Teritorială pentru prestații sociale Constanța conform protocolului nr. 170/27.10.2008 semnat între Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Prestații Sociale”. Potrivit informațiilor furnizate de însăși Adiana Rusu, ea nu și-a dat acordul pentru această mutare. În plus, ea se afla în concediu medical la acea vreme. Atribuțiile pe care Adiana Rusu ar fi trebuit să le aibă la noul loc de muncă difereau de cele de dinainte, iar salarizarea era inferioară. Bazându-se pe Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, Adiana Rusu a atacat în instanță decizia fostului director, Dragoș Poteleanu. Cu doar două zile în urmă, Tribunalul Constanța, Secția Contencios Administrativ a admis acțiunea formulată de fostul șef al Biroului de Ocupare a Forței de Muncă de la Medgidia și a dispus suspendarea deciziei sus menționate „până la soluționarea pe fond a contestației”. „Chiar dacă libertatea muncii este garantată prin Constituție, am fost pusă în fața faptului împlinit, să aflu că dl. Poteleanu a luat decizia în locul meu de a-mi schimba locul de muncă, în perioada concediului medical, transferându-mă abuziv dintr-o funcție publică de conducere în care am fost numită prin concurs în condițiile Legii nr. 188/1999, într-o funcție de execuție, cu un salariu mai mic, cu atribuții total diferite, funcție în care am fost „preluată” în anexa unui protocol al cărui temei legal a fost contestat în instanță și la nivel național”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Adiana Rusu. În același context, Adiana Rusu a înaintat și plângere penală pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanei, acțiune îndreptată împotriva aceluiași fost director al AJOFM Constanța, Dragoș Poteleanu. Referitor la protocolul la care se face referire, Curtea de Apel București a suspendat, în noiembrie 2008, actul normativ, acesta stând la baza modificării organigramei Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, respectiv reducerea cu 400 de posturi. Procesul a fost intentat de Blocul Național Sindical Guvernului României.