Însemnele naţionale ale României au fost schimbate. Iohannis a promulgat legea

Însemnele naționale ale României au fost schimbate. Iohannis a promulgat legea

Coroana pe capul acvilei de aur din stema României va reveni în însemnele oficiale, președintele Klaus Iohannis promulgând, ieri, proiectul de lege care obligă autoritățile publice să facă această modificare în stemele și sigiliile existente, până la data de31 decembrie 2018.„Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan”, prevede legea promulgată de șeful statului.Până la data de 31 decembrie 2018, an în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, autoritățile publice au obligația să înlocuiască stemele și sigiliile existente în prezent cu noile modele ale acestora. Totodată, până la data respectivă, cele două modele de stemă a României și respectiv de sigiliu al statului pot fi folosite în continuare, în paralel.Monedele și bancnotele emise de Banca Națională a României, anterior datei de 31 decembrie 2018, vor continua să circule și după această dată, în paralel cu monedele și bancnotele cu stema nouă.În expunerea de motive a legii, inițiatorii susțin că prezența coroanei pe stema României este un simbol al „independenței, suveranității și unității statului”.Proiectul de modificare a Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, inițiat de mai mulți parlamentari PNL, PSD și ALDE a fost adoptat pe 8 iunie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.