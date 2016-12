Înscrierile pentru „Guvernul Tinerilor” se fac până pe 30 septembrie

1

tineretul guvernant si tineretul guvernat

Tinerii pesedisti (si nu numai) vor sa ",munceasca" doar ca politicianisti in general si guvernanti in special. Este normal. Inca de la nastere,copii care au fericirea sa aiba un tatic ca Mazare sau Martin,sunt educati in acest spirit patriotic.Ei sunt meniti sa ne fericeasca la fel ca si parintii lor.Ce poti face din acesti tineri cu moravuri libere,frumosi idioti si rasfatati care au odaile decorate cu fotografii de "vedete" si fara nicio carte in dulap ? Averea parintilor le da dreptul la o viata de lene si viciu.Din acest putregai se recruteaza guvernantii si parlamentarii.Exista si o categorie de tineri care n-au alta preocupare decat sa studieze,sa munceasca pentru a avea fericirea sa ajunga vanzatori la mall.Cei mai multi nu mai vor sa dea bacalaureatul.La ce sa invete?Multi viseaza sa ajunga asa cum spunea Arghezi,oameni politici,lichele politice,ganganii politice,Cel din urma politician bate cu o suta de lungimi pe cel mai destoinic dintre carturari,industriasi,negustori si muncitori.In prima zi de guvernare ia mita un comision de cateva milioane.Vinde Statul zilnic in fragmente de pamant,de ape,de paduri,de mine.Starpitura se face personaj.Hotul se transforma in potentat.Clientul prezumtiv al Codului Penal ajunge legiuitor si paznic al drepturilor si datoriilor obstesti.Tinere,n-ai nevoie de munca si de scoala ca sa guvernezi.Este suficient sa te inscrii intr-un partid.Avem cateva exemple ilustre in Constanta,exemple demne de urmat: Mazare,Constantinescu, Hasotti,Manea,Chiru,ca sa ne limitam doar la aceste exemple.