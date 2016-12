„Îngerul Copiilor“ ar putea deveni cetăţean de onoare al judeţului Constanţa

2

Mi-e sila de politica de doi bani

Are dreptate Debus. De ce a trebuit sa survina decesul acestei personalitati ca sa se faca o asemena propunere. La ce mai slujeste ea? Ajutorul si recunoasterea trebuiau date la nevoie, cand medicul era inca in viata. Este o totala mojicie sa te folosesti acum de personalitatea doctorului Pesamosca in scopuri pur politice. Iar daca scopul nu este politic, atunci este o mare dovada de prostie aceasta initiativa gratuita.