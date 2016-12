Infrastructura este principala problemă a turismului românesc

Președintele PSD, Victor Ponta, a afirmat în discursul său de la lansarea viziunii USL pe Turism că principala problemă a României e lipsa de acces la monumente sau zone turistice.Ponta a spus ca sunt multe obiective care efectiv nu pot fi văzute, din cauza lipsei infrastructurii de transport care să îi ducă la ele pe turiști. Președintele PSD a dat și câteva exemple.„Am reușit să văd foarte greu mănăstirile fortificate din jurul Sibiului. Am reușit din mașina de raliu. Cu o mașină normală nu aveți absolut nicio șansă. Am reușit să văd foarte greu mănăstirea de la Putna. Am ajuns la Putna doar după ce un coleg liberal a intrat pe contrasens” ,a afirmat președintele PSD.