"Indiferent când vor pune data alegerilor tot PSD va câştiga"

Liviu Dragnea, de la Constanța:

"Indiferent când vor pune data alegerilor tot PSD va câștiga"

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Școala de Vară a Femeilor din PSD, ce are loc la Constanța, că organizarea alegerilor parlamentare mai aproape de sfârșitul anului crește șansele ca, la scrutin, să se prezinte mai puțini români, exprimându-și opinia că, dacă lucrurile ar sta așa, ar însemna că Dacian Cioloș „face jocul PNL-ului”.Dragnea a spus că PSD susține în continuare că cea mai oportună dată este 27 noiembrie, deoarece 11 decembrie este o zi în care sunt șanse mai mari să ningă, condițiile meteorologice ducând la o prezență scăzută la vot.„Interesul nostru este ca, la alegeri, să se prezinte cât mai mulți români și eu cred că, cu cât mai mult înaintăm cu data către sfârșitul anului, cu atât mai mult există șansa ca românii să vină mai puțini la vot. 11 decembrie e o dată în care vremea se poate schimba mult mai ușor, sunt șanse mai multe să ningă mai mult și românii să nu poată veni la vot. Din punctul nostru de vedere, oricând hotărăsc să pună alegerile - 27 noiembrie, 4 decembrie, 11 decembrie - noi vom câștiga aceste alegeri. Am crezut și încă mai cred că premierul Dacian Cioloș este interesat să existe condiții bune pentru ca românii să se prezinte la vot. Nu cred în teoria cu minivacanța, că le taie apetitul românilor să vină la vot”, a declarat Liviu Dragnea.Președintele PSD a mai spus că, în cazul în care data alegerilor va fi fixată de guvern mai aproape de sfârșitul anului, ar însemna că premierul Cioloș „face jocul PNL-ului”.„Eu i-am spus și premierului, nu i-am spus cu supărare sau cu nervi, dar părerea mea este că, aici, face jocul PNL-ului, este un joc prost, după părerea mea, pentru că PNL nu așa câștigă sau pierde alegerile, în funcție de dată, dar este foarte greu să nu te gândești, în condițiile în care am văzut declarații publice cu membrii guvernului tehnocrat care au început să facă politică și să spună că vor să candideze sau că vor candida pe listele PNL”, a mai spus Liviu Dragnea.Dragnea a mai punctat faptul că, în opinia sa, faptul că organizarea alegerilor ar avea loc mai târziu de luna noiembrie, aduce deservicii României.„Dacă alegerile au loc în decembrie, înseamnă că noul Guvern va fi învestit în apropierea Crăciunului sau Revelionului. Dacă se va întâmpla așa, cel mai probabil România va încheia anul 2016 fără buget aprobat pentru 2017. Prin urmare, instituțiile vor funcționa o bună perioadă de timp fără buget adoptat. Va fi o mare palmă dată dezvoltării”, a declarat liderul PSD.