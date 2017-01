Independentul Sorin Oprescu estenoul primar general al Capitalei

Luni, 16 Iunie 2008

Candidatul independent Sorin Oprescu a câștigat Primăria Capitalei, cu un avans de aproape nouă procente față de reprezentantul PD-L Vasile Blaga, potrivit unui exit-poll INSOMAR, realizat la comanda Realității TV. Potrivit sursei citate, candidatul independent Sorin Oprescu, sus-ținut de PSD, a câștigat Primăria Capitalei cu 54,3 %, în fața contracandidatului PD-L Vasile Blaga, care a obținut 45,7%. Sorin Oprescu va trebui să lucreze cu un consiliu general în care cele mai multe mandate au fost obținute de partidul contracandidatului său, PD-L. Democrat-liberalii au câștigat alegerile la consiliul general, obținând 24 de mandate din totalul de 55. Situația este complicată însă întrucât PD-L nu are totuși majoritatea în Consiliu, fiind urmat de PSD cu 16 mandate, PNL cu 8 mandate, PNG cu 4 mandate și PRM cu 3 mandate. De cealaltă parte, candidatul PD-L pentru Primăria Capitalei, Vasile Blaga, a declarat, duminică, după afișarea primelor rezultate de la exit poll-uri, că își asumă înfrângerea și că nu regretă că a dus o campanie de bună-credință și nu una în care să recurgă la demagogie și populism. După aflarea estimărilor, Traian Băsescu s-a dus la sediul PD-L pentru a-l încuraja pe Vasile Blaga. „Performanța lui Blaga este uriașă. A obținut totuși trei procente sub 50, împotriva unei coaliții PSD, PNL, PC plus trusturi de presă. Deci, după părerea mea, Blaga avut o performanță. Eu dacă aș fi avut o asemenea opoziție nu aș fi reușit să câștig Primăria Capitalei”, a declarat Traian Băsescu. „O să-i încurajez pentru că ei sunt singurii care au fost alături de mine și la referendumul din mai și pe toată perioada mandatului. Sunt partenerii mei. Blaga s-a confruntat cu o mare coaliție. Câștigătorii trebuie felicitați”, a mai spus președintele.