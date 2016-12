„Îndepărtarea PDL de Băsescu a fost o eroare”

Deputatul Elena Udrea spune că îndepărtarea PDL de președintele Traian Băsescu, cel mai vizibil și credibil lider politic al dreptei, a fost o greșeală. Udrea consideră că partidul are nevoie de o strategie de comunicare mai bună.„Cred în continuare că o eroare care s-a făcut este îndepărtarea de președinte, care e cel mai vizibil și credibil lider politic al dreptei și ați văzut câtă relevanță publică are discursul șefului statului chiar și în acest moment. Cred că a fost o greșeală”, a spus Elena Udrea.Ea a mai declarat că democrat-liberalii încearcă să facă Opoziție, dar rezultatul mediatic este egal cu zero în unele cazuri: „Colegii mei și cu toții încercăm să facem Opoziție, însă din păcate, nu este prea vizibilă Opoziția pe care PDL o face”.